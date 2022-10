Les lauréats du label « Greentech Innovation » dévoilés

Le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu, et le ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, Jean-Noël Barrot, ont lancé la Meet’Up Greentech, le 18 octobre dernier, après avoir rencontré la veille les 45 startups et PME éco-innovantes lauréates de l’édition 2022 du label « Greentech Innovation ». Portée par l’ECOLAB et le laboratoire d’innovation pour la transition écologique du Commissariat général du développement durable (CGDD), la « Greentech Innovation » bénéficie de plusieurs partenariats, notamment de la Mission French Tech, Bpifrance, Business France, AFNOR, Finance for Tomorrow ou encore de la Commission européenne.

Les ministres Christophe Béchu et Jean-Noël Barrot, ont ouvert le Meet’Up Greentech

©D.R.

« Accélérer le changement en misant sur des projets innovants »

« L’initiative Greentech, impulsée par le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires est un tremplin pour les start-ups et les PME. Notre objectif est d’accélérer le changement en misant sur des projets innovants à la confluence du développement durable et des technologies et en proposant un accompagnement intensif et concret, avec nos partenaires », a déclaré Christophe Béchu. En effet, cette initiative, ouverte chaque année, vise à animer l’ensemble de l’écosystème français de la Greentech et notamment les startups et PME porteuses de solution innovantes capables d’accélérer la transition écologique.

247 Greentech labellisées en France

Sélectionnées pour leur capacité à innover, mais aussi à répondre aux politiques publiques de transition écologique et pour leur impact positif sur l’environnement, les 45 startups et PME éco-innovantes labellisées « Greentech Innovation » 2022 répondent à divers domaines tels que la biodiversité, la santé-environnement, les énergies renouvelables et décarbonées, la mobilité durable, l’économie circulaire, le numérique éco-responsable, la gestion des risques, la ville durable, l’alimentation et l’agriculture, la finance durable, l’innovation maritime, et la décarbonation de l’industrie. Avec cette nouvelle promotion, le nombre de jeunes entreprises profitant de ce label est porté à 247 en France.