Les lauréats du concours la #StartupDelAnnée 2016

Cette deuxième édition de la #StartupDelAnnée 2016 a réunit les candidatures de plus de 1600 start-up, 42 000 votes du public, plus d'un million de pages vues, 40 partenaires de l'écosystème et 5,6 millions de personnes sur les réseaux sociaux.

Un jury d'experts et de personnalités a analysé chaque dossier pour élire LA start-up de l'Année 2016. Le gagnant du prix du Jury remporte un pack d'une valeur de 10 000 euros (dont un chèque de 3 000 euros). Le gagnant du prix du Public, élu par les votes des internautes, remporte un pack d'une valeur de 5 000 euros (dont un chèque de 2 000 euros). Tous les lauréats seront mis en relation avec les partenaires du concours afin d'entamer une collaboration dans le cadre de programmes d'open innovation.

Les lauréats :

- Prix de la Start-up de l'année : Be-Bound, services internet mobile fonctionnant partout où il y a un signal téléphonique même faible (SMS).

- Prix spécial du jury : Adotmob, spécialisé dans l'optimisation de campagnes publicitaires en temps réel sur smartphones et tablettes.

- Prix du public : InnovSanté®, la startup qui développe la e-santé hospitalière.

- Prix spécial Start-up africaine : mJangale, un programme numérique après l'école qui souhaite effacer les inégalités sociales.

- Prix du public Afrique : Lemon Way Africa, le compte mobile innovant à la conquête de l'Afrique.

- Prix spécial Open Innov by Engie : Qarnot computing, inventeur du premier radiateur numérique qui produit de la chaleur provenant de processeurs informatiques embarqués.

- Prix spécial Etudiant QWANT: New School, le cahier d'appel électronique inventé par la plus jeune entrepreneure de France.

- Prix spécial Economie collaborative SNCF Développement : Mon P'ti Voisinage, réseau d'entraide et de partage de proximité.

- Prix spécial Community Manager : Crowd Event, mise en relation entre artistes, scènes, et publics.

Palmarès complet