Les lauréats des Trophées ESS

Les amis de la Louve, est une association créée en 2011, ayant pour objet l’implantation d’un supermarché participatif et collaboratif à Paris dont l’ouverture est programmée en 2015 dans le 18e arrondissement. L’objectif est de rendre accessible des produits de qualité aux ménages modestes en favorisant l’approvisionnement en circuit court.



Colombbus est une association créée en 2000, qui après avoir mené des projets coopératifs à l’international, développe des ateliers de programmation informatique auprès des jeunes dès 7 ans dans le 10e arrondissement.

Le hasard ludique est une coopérative, créée en 2013, lauréate de l’appel d’offre lancé par la Mairie de Paris pour réhabiliter l’ancienne gare de St Ouen dans le 18e arrondissement en lieu culturel de proximité.



Carton plein est une association créée en 2012, qui oeuvre à la réutilisation du carton usagé pour fournir un travail rémunéré à des personnes en situation de grande précarité. Elle propose des cartons de déménagement solidaires et écologiques.



Citoyennes interculturelles est une association créée en 2010, implantée dans le quartier politique de la Ville Belleville Amandiers, ayant pour objet la création d’un restaurant traiteur interculturel avec un double volet d’activités, d’animation locale et de prestation de services traiteurs.



Veni Verdi est une association créée en 2010 ayant pour objet de développer des jardins plein sol ou sur toit en milieu urbain. L’accompagnement et l’animation des jardins sont actuellement portés par des bénévoles.



Emmaüs Connect est une association créée en 2013, ayant pour mission d’accompagner la transformation numérique de notre société en agissant sur l’inclusion numérique des personnes en grande difficulté.



La Cravate Solidaire est une association créée en 2012, ayant pour objet de mettre à disposition tous les outils permettant à un demandeur d’emploi ou de stage, de réussir son entretien d’embauche.