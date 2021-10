Les lauréats des Grands Prix de la création

Paris décerne chaque année six Grands Prix de la Création, dotés de 8 000 à 16 000 €. Bruno Julliard, premier adjoint à la maire, vient de remettre aux lauréats les Grands Prix 2014 de la création. Ils distinguent la nouvelle garde de la « French Touch » du design, des métiers d’arts et de la mode.

Pour chaque discipline, le jury distingue, pour l’ensemble de leurs travaux, trois créateurs majeurs débutants (en activité depuis moins de trois ans) et trois créateurs confirmés (en activité depuis plus de trois ans et qui ont créé leur entreprise), travaillant en France.



Les lauréats 2014 sont, dans la catégorie Design :

- Débutant : Jules Levasseur - www.juleslevasseur.com

- Confirmé : Laurent Corio - www.laurent-corio.com



Dans la catégorie Métiers d’art

- Débutant : Camille Jacquemincamillejacquemin.com

- Confirmé : Janaïna Milheiro - www.janaina-milheiro.com



Dans la catégorie Mode

- Débutant : Gabrielle Beau - Designer chaussure

- Confirmé : Stéphanie Courdert - www.stephaniecoudert.fr