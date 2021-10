Les lauréats de Parisculteurs “saison 3”

Avec ces nouveaux projets, Paris trace son chemin de « capitale mondiale de l'agriculture urbaine », développant les circuits courts de proximité et une production locale, source d'emplois et de lien social, avec des projets empruntant des techniques traditionnelles – culture sur butte, sur botte de paille, en lasagne, bacs, pleine terre –, ou relevant d'une haute technicité – hydroponie, aquaponie...

Comme le souligne l'adjointe à la maire, « cette “saison 3” des Parisculteurs propose des projets inédits : plantes tinctoriales pour des teintures 100 % végétales et locales, spiruline fraîche en plein air, champignons de Paris dans un parking... Tous les projets font la part belle à la pédagogie et la participation des riverains ».

Cette saison voit également l'appel à projets essaimer dans les six territoires voisins, avec six projets en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne. Les projets de cette nouvelle saison produiront plus de 360 tonnes de fruits, légumes, champignons et aromates, 180 000 fleurs et, une nouveauté cette année, plus d'une tonne de spiruline. Ils créeront plus de 80 emplois dont une trentaine en insertion.