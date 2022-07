Les lauréats de l’appel « Territoires franciliens circulaires » à Paris et sa petite couronne

Cet appel à manifestation portant sur l’écologie industrielle et territoriale s’inscrit dans le cadre d’une démarche de mobilisation de l’ensemble des acteurs régionaux vers une économie plus circulaire, soutenue au travers de la Stratégie régionale en faveur de l’économie circulaire (SREC). Lancé en 2021 par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise d’énergie (Ademe), par la Région Île-de-France, la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports en Île-de-France (Drieat) et la Banque des territoires, l’appel à manifestation se veut être un catalyseur pour plus d’économie circulaire au sein du territoire francilien.

Une écologie au service des territoires

L’écologie industrielle et territoriale, à laquelle l’appel à manifestation fait référence, est une composante à l’échelle du territoire de l’économie circulaire. Elle propose des solutions coopératives de gestion des ressources et des flux et a un triple objectif, en limitant les impacts environnementaux, en améliorant la compétitivité économique mais aussi, en renforçant l’attractivité des territoires. Les sept lauréats de l’appel à manifestation recevront un accompagnement financier et bénéficieront d’accompagnements techniques collectifs et individuels. Ils intégreront ensuite la Communauté des territoires franciliens circulaires animée par l’Institut Paris Région et bénéficieront d’informations, outils, ateliers, de mise en réseau, etc. Parmi ces sept lauréats, on compte donc trois collectivités, trois associations d’entreprises et un établissement public administratif, dont cinq sont implantés dans la capitale et sa petite couronne.

Les lauréats

Dans les 12ème et 13ème arrondissements parisiens, l’association Quartier circulaire Les deux rives a fait le choix d’approfondir sa démarche d’économie circulaire en mettant en place une animation renforcée et en encourageant les synergies d’entreprises tertiaires, telles qu’une déchetterie fluviale partagée, la mutualisation des livraisons et en assurant le suivi de l’ensemble. Toujours à Paris, l’association de prévention du site de la Villette est elle aussi lauréate. En effet, elle souhaite lancer un diagnostic de flux de matières ou de déchets, et créer ainsi des synergies sur la collecte des biodéchets, mutualiser et réemployer des équipements, des mobiliers, etc. La communauté portuaire Seine-Aval, réunissant les ports de Limay dans les Yvelines, de Gennevilliers et de Nanterre dans les Hauts-de-Seine lance un audit des besoins des acteurs économiques sur le port de Gennevilliers. Elle prévoit également l’accompagnement des ports pour la concrétisation des synergies sur les bourses aux matériaux, les emplois, les services, etc. L’établissement public territorial Paris Terre d’Envol, situé dans le département de la Seine-Saint-Denis, lauréat de l’appel à manifestation d’intérêt met, lui, en place un diagnostic des flux de matières et déchets sur la zone d’activité économique Paris Nord 2. Enfin, la ville de Stains a été désignée comme lauréate puisqu’elle cherche à approfondir sa démarche d’économie circulaire entre des acteurs de l’économie sociale et solidaire, notamment ceux qui proviennent des secteurs de l’ameublement et de l’alimentation.