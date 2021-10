Les lauréats “civic techs”

Plusieurs critères ont été définis afin de désigner les lauréats. Les projets devaient s'inscrire « dans le champ des technologies numériques ou de l'innovation sociale, s'adresser aux Parisiennes et Parisiens, viser à mieux informer, former, mobiliser les citoyens ou encore chercher à favoriser la transparence des politiques municipales ».

Le comité de sélection, présidé par Pauline Véron, adjointe à la maire en charge de la démocratie locale et de la participation citoyenne, et Emmanuel Grégoire, adjoint à la maire, notamment en charge du budget, a retenu huit associations et entreprises solidaires, qui ont présenté leur projet à la Halle Civique.

Comme le souligne Pauline Véron, « Les villes sont devenues des lieux d'innovation démocratique. La co-construction avec les habitants est un impératif pour les élus locaux et les Parisiens se sont saisis de tous les outils de participation que nous avons mis à leur disposition. (...) Les civic techs nous aident à aller plus loin dans cette volonté d'associer les Parisiennes et les Parisiens à la vie de la cité ».