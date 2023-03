Les Journées Européennes des Métiers d’Art organisées du 27 mars au 2 avril

Chaque année, les JEMA marquent le début du printemps avec une semaine de festivités dédiées aux métiers d’art et du patrimoine vivant, partout en France et en Europe. Pour la seconde fois, une région française sera mise à l’honneur : la Nouvelle-Aquitaine. Coordonnées par l’Institut National des Métiers d’Art (INMA), les JEMA mettent en lumière 281 métiers répartis en 16 domaines, à la croisée de la culture, de l’économie, du patrimoine et de la création. Des ateliers, des Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV), des établissements de formation, des musées et monuments patrimoniaux ouvriront leurs portes et permettront à tous de découvrir des savoir-faire précieux, des créations uniques et des métiers rares.

Des ateliers et des manifestations partout en France

Partout en France, les coulisses d’institutions, d’entreprises et de lieux patrimoniaux prestigieux se dévoileront. Des “Rendez-Vous d’Exception” offriront au public des moments d’émerveillement et de rencontres privilégiés avec les professionnels des métiers d’art qui créent, restaurent, conservent et transmettent notre patrimoine matériel et immatériel. Plus de 80 lieux proposeront plus de 250 rendez-vous d'exception.

Le musée du Louvre, le musée Yves Saint Laurent, le 19M de la Maison Chanel ou l'Opéra comique à Paris ouvriront leurs portes aux visiteurs, mais aussi la Maison Roze en Centre-Val de Loire, l'Opéra national de Lorraine à Nancy, ou encore le Centre de Conservation et de Ressources du Mucem à Marseille.

Dans chaque région française, des artisans d'art ouvriront les portes de leurs ateliers ou se retrouveront lors de manifestations collectives pour permettre à tous d'en savoir plus sur leurs métiers, leurs savoir-faire et leurs créations qui subliment notre quotidien. En Île-de-France, le public pourra aller à la rencontre de perruquiers au sein de l'atelier Peruke, aller découvrir la Galerie des Gobelins, ou encore l'Imagerie mosaïste d’Argenteuil.