Les Journées du Patrimoine en Seine-Saint-Denis

La plus grande table du monde à Saint-Denis

L’appel est lancé afin de dresser une table géante de plus de 3,3 kilomètres de long entre la Basilique de Saint-Ouen et la mairie de Saint-Ouen-sur-Seine ce dimanche 18 septembre. Le projet d’installation monumentale est porté depuis deux ans par le photographe Yvan Loiseau avec le soutien d’artistes tels que Philippe Découflé et de grands chefs franciliens. L’immense tablée pourra accueillir jusqu’à 10 000 convives qui devront cependant apporter leur chaise. Néanmoins, tous les plats et spectacles sont gratuits.

Informations pratiques : le dimanche 18 septembre entre 11h30 et 16h30

Visite d'une cathédrale industrielle en reconversion : les usines Babcock

Ouvertes en1898, ces usines réalisaient des chaudières industrielles destinées à la production de l’électricité. Fermé en 2012, le site est identifié pour son intérêt patrimonial et retenu dans le cadre de l’appel à projet « Réinventons la métropole du Grand Paris ». Cette visite accompagnée permettra de découvrir l’architecture monumentale du site et notamment ses espaces intérieurs rarement ouverts au public, mais également d’appréhender les enjeux de reconversion d’un site industriel.

Informations pratiques : La Courneuve, visites le samedi et le dimanche de 10h30 à 16h.

Mozinor, un site futuriste des années 60

Hôtel industriel construit dans les années 1960 pour relancer l'activité économique à Montreuil, le site est devenu en quelques années un patrimoine architectural vivant unique en son genre et en avance sur son temps. Dans le cadre des Journées du Patrimoine, la ville de Montreuil invite le grand public à découvrir Mozinor, une zone industrielle verticale labellisée « Architectures contemporaines remarquables ».

Informations pratiques : visites le vendredi, samedi et dimanche, réservations à l’adresse https://exploreparis.com/fr/

Le chantier du village des athlètes

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, visitez le chantier du futur village des Athlètes lors d’une visite commentée. Elle permettra de découvrir le futur village olympique à cheval entre trois communes, Saint-Ouen, Saint-Denis et L'Ile-Saint-Denis où champions et prétendants du monde entier viendront en quête du graal olympique. Après les Jeux, ce quartier deviendra un quartier d’habitation et d’activités qui transformera en profondeur les villes et les berges de la Seine.