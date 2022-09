Les Journées du Patrimoine dans les Hauts-de-Seine

Elles se dérouleront le 17 et 18 septembre sur le thème du « Patrimoine durable ». Dans les Hauts-de-Seine, des dizaines d’activités et d’animations sont proposées.

Visiter la Contemporaine à Nanterre

La Contemporaine, installée à Nanterre, est un espace faisant à la fois office de bibliothèque, d’archives et de musée, participe aux Journées européennes du patrimoine. Sa mission est de rassembler, conserver et rendre public tous les matériaux et traces d’événements permettant d’écrire l’histoire européenne depuis le XXè siècle. A l’occasion des Journées du Patrimoine, des visites guidées seront proposées le samedi.

Informations pratiques : La contemporaine, 184 cours Nicole Dreyfus à Nanterre, samedi 17 septembre de 11h à 19h.

Visites patrimoniales commentées

Découvrez l'histoire et l'architecture de la préfecture grâce à une visite commentée du grand hall du premier étage, des anciens espaces du conseil départemental, du salon d'honneur Claude Erignac, des salons de réception du préfet et des bureaux du préfet et du secrétaire général au 24e étage. Vous pourrez ensuite, si vous le souhaitez, participer à l'atelier consacré aux cérémonies et au protocole dans le salon d'honneur Claude Erignac.

Informations pratiques : 167-177 avenue Joliot Curie à Nanterre, visites commentées le dimanche de 10h à 18h

Escape Game au cœur des archives départementales des Hauts-de-Seine

Enfermés au cœur d’un magasin d’archives, vous n’êtes pas dans un décor mais bel et bien au milieu d’un kilomètre de documents orignaux, au sein desquels vous devrez réunir des indices et résoudre des énigmes. Par équipes constituées de 4 à 6 personnes, vous aurez 30 minutes pour parvenir à retrouver le dossier dans le labyrinthe énigmatique de boîtes et sortir de la salle.

Venez tester votre logique, votre esprit d’équipe, votre mémoire, votre sens de l’observation et votre curiosité. Vous découvrirez de manière ludique les missions et métiers des archives et leur fonctionnement.

Informations pratiques : 137 avenue Joliot Curie à Nanterre, jeu d’une heure, séances le dimanche à 11h, 12h, 13h, 14h30, 15h30, 16h30, gratuit sur inscription. Il faut avoir constituer impérativement une équipe au minimum de 4 personnes et au maximum de 6 personnes.

Portes ouvertes à la Seine Musicale

A l'occasion de cette journée portes ouvertes, de nombreuses animations seront proposées : visites de coulisses, accès à des répétitions, concerts en intérieur et en plein air, ateliers, rencontres avec les programmateurs et découverte de la saison 22/23, etc. L'occasion de (re)découvrir le bâtiment conçu par l'architecte japonais Shigeru Ban, associé au Français Jean de Gastines, inauguré il y a cinq ans en avril 2017. Lieu de toutes les musiques, La Seine Musicale se dévoile entièrement à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, avec de nombreuses activités proposées :

- Répétitions ouvertes de « Roméo et Juliette », la nouvelle création mondiale de Benjamin Millepied, avec le Los Angeles Dance Project, en Grande Seine