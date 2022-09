Les Journées du patrimoine dans le Val-de-Marne

Visite l’atelier de vitraux Baudoin

Cet atelier, dirigé par Isabelle Baudoin à Saint-Maur-des-Fossés, est spécialisé dans la conversation et la restauration du patrimoine vitrail. A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’atelier ouvrira pour présenter le travail en cours sur quatre verrières qui lui ont été confiées dans le cadre du chantier de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Informations pratiques : atelier Baudoin, 43 bis rue Viala, Saint-Maur-des-Fossés, samedi 17 septembre de 9h à 13h.

Spectacle conté « Histoires à croquer »

S'appuyant sur les archives présentées dans l'exposition "Entrée-Plat-Dessert", le spectacle propose une vision contée de l'histoire de l'alimentation en Val-de-Marne.

Passant d’un siècle à l’autre, la conteuse Christine Graffard offre une vision amusante et attachante de l’histoire de l’alimentation dans le Val-de-Marne en la découpant en petits morceaux appétissants. La table volante du roi Louis XV à Choisy-le-Roi, le pain de la Révolution, la plus belle des pommes de terre à Fontenay-sous-Bois, le vin de Limeil ou encore les potagers en partage qui marquent le paysage de la banlieue, sont à consommer sans modération.

Informations pratiques : le samedi et dimanche de 16h à 16h45, 15 rue de la Prévoyance à Champigny-sur-Marne

Visite de La Briqueterie, le Centre de Développement Chorégraphique National du Val-de-Marne

La cheminée et le bâtiment en brique, qui abritait autrefois les fours et les séchoirs, sont les vestiges d’un vaste site industriel : la briqueterie de Gournay. La production s’est arrêtée en 1966 et de nombreux bâtiments désaffectés ont été démolis. Depuis, le conseil général du Val-de-Marne a transformé cet espace en lieu culturel dédié à la danse contemporaine. Lieu singulier d’art et d’histoire, la briqueterie ouvre grandes ses portes, son jardin, et ses studios de danse au public.

La visite sera guidée par Sophie Tessandier, architecte au CAUE du Val-de-Marne et Anaïs Hamard ou Arina Dolgikh de la Briqueterie. Dans le cadre de cette visite, vous pourrez même assister à un « Atelier du regard » autour de la thématique Danse & Architecture.

Informations pratiques : samedi 17 septembre, visite guidée d’1h30, une visite à 15h et une à 17h, réservation par mail à reservation@labriqueterie.org

Visite guidée du domaine de Grosbois

Profitez d'une visite guidée du parc avec un architecte et une paysagiste du CAUE du Val-de-Marne dans le vaste domaine de 410 hectares de Grosbois. C'est aujourd'hui un centre d'entraînement de chevaux trotteurs, de renommée internationale qui sera exceptionnellement ouvert au public. En plus de la visite guidée, d'autres manifestations sont proposées par le Centre National du Trot tout au long de la journée.

Informations pratiques : frais d’accès au domaine de 5 €, le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Parcours guidé dans Fontenay-sous-Bois

En partenariat avec le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Val-de-Marne (CAUE 94), le service des Archives municipales vous propose de découvrir la richesse des petites ruelles privées du quartier du Clos d’Orléans et du Village.

Informations pratiques : parcours gratuit, rendez-vous place Moreau David à Fontenay-sous-Bois

Visite commentée de l’Hôtel de Ville de Créteil

Doté d'une architecture audacieuse due à Pierre Dufau, l'Hôtel de Ville est emblématique du Créteil des années 1970, construit lorsque la Ville est devenue chef-lieu du département du Val-de-Marne. Réalisé entre 1972 et 1974, l’Hôtel de Ville de Créteil est l’œuvre de l’architecte Pierre Dufau, également architecte en chef du « Nouveau Créteil ». Durant cette visite guidée, organisée par le CAUE 94, vous aurez notamment accès à la salle du Conseil municipal et à la salle des mariages. La visite vous permettra d’utiliser l’application mobile et gratuite « Archistoire ». Créée par le CAUE 94, elle vous donnera accès à des photos et vidéos d’archives ainsi qu’à des témoignages d’architectes et d’habitants.

Informations pratiques : le samedi 17 septembre de 14h à 15h30, inscription nécessaire à l’adresse mail suivante, patrimoine.culturel@ville-creteil.fr.

Ateliers « Fruits et légumes : créez votre jardin idéal »

Grâce à des archives variées, les cultures maraîchères, fruitières et vinicoles val-de-marnaises livrent leurs secrets sachant que leur variété et leur exotisme peuvent en surprendre plus d’un(e). Le panier du "paysan des environs de Paris" offre en effet un panel très large qui permet d'imaginer un jardin potager mais aussi un verger fabuleux agrémentés, sur leurs coteaux, de belles vignes.

Informations pratiques : entrée libre, le samedi et le dimanche de 14h à 18h à la Maison de l’Histoire et du Patrimoine, 15 rue de la Prévoyance, Champigny-sur-Marne.