Les Journées de l'OPPE 2018 : « Tous apprenants ! »

Ce colloque annuel proposera des conférences et des ateliers autour de la thématique “Tous apprenants ! La pédagogie entrepreneuriale : vecteur d'apprentissages innovants”.

Les professionnels de l'enseignement, de l'entrepreneuriat et de l'insertion professionnelle sont attendus. À cette occasion, les participants ainsi qu'une cinquantaine de jeunes mèneront une réflexion sur le thème “Rêver l'école de demain”. Cette manifestation est organisée par l'Agence France Entrepreneur (AFE), en partenariat avec l'Université de Paris Ouest-Nanterre.

Deux jours d'échanges pour promouvoir l'esprit d'entreprendre

Ce laboratoire d'innovations pédagogiques permettra aux participants de partager les meilleures pratiques, de découvrir et expérimenter de nouvelles pédagogies, des techniques de créativité, ainsi que de nouveaux outils. Ils réfléchiront ensemble aux actions à développer demain.

Fondé en 2001 par les Pouvoirs publics, l'OPPE est un programme dédié à la connaissance des dispositifs entrepreneuriaux et à leur diffusion dans l'enseignement secondaire et supérieur. En mutualisant outils pédagogiques et expériences, en provoquant les échanges entre les enseignants et les professionnels de l'entrepreneuriat, l'OPPE œuvre chaque jour pour permettre à toujours plus de jeunes de révéler leur capacité à entreprendre.

Au programme :

- Un Hackathon sur le thème “Rêver l'école de demain”.

- Des tables rondes et débats articulés autour des thématiques de mixité de projets et de diversité des publics.

- Des ateliers et des workshops conçus de manière interactive afin que les participants puissent échanger, identifier les bonnes pratiques et partager leurs retours d'expériences.