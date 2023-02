Les jeunes issus de milieux modestes aidés pour accéder aux Grandes Écoles de la Culture

À l’heure des choix sur Parcoursup, la voie des Grandes Écoles semble bien souvent inaccessible pour beaucoup de jeunes issus de milieux modestes et ce, à juste titre, puisqu’ils représentent moins de 10% des effectifs. Les études supérieures culturelles et artistiques n’échappent pas à ce constat. Manque d’information, sentiment de ne pas y avoir sa place, de ne pas pouvoir faire face financièrement…, les freins sont multiples.

Pour pallier ce manque de diversité sociale mais aussi géographique, la Fondation Culture & Diversité a développé les programmes Égalités des Chances dont l’objectif est de favoriser l’accès des jeunes issus de milieux modestes aux Grandes Écoles de la Culture : écoles d’Art et de Design, écoles d’Architecture, Ecole du Louvre, Institut National de l’Audiovisuel, Institut Français de la Mode…

Des stages de réussite gratuits

Véritables booster de réussite, ces dispositifs gratuits offrent aux jeunes un accompagnement global : informer des lycéens sur les formations supérieures culturelles et artistiques, et leurs débouchés, préparer les élèves les plus motivés aux concours d’entrée des Grandes Ecoles de la Culture grâce à des stages qui se déroulent en février, accompagner les élèves, tout au long de leurs études, grâce à un soutien pédagogique, culturel, financier et une aide au logement et soutenir les élèves dans leur insertion professionnelle.

Préalablement sensibilisés au sein de lycées ciblés par l'Éducation Nationale, ces élèves ont été sélectionnés par la Fondation Culture & Diversité pour intégrer ses stages Égalités des Chances visant à les préparer aux exigeants concours d’entrée des Grandes Ecoles de la Culture.

Pendant une semaine entièrement prise en charge, les jeunes participants bénéficient d’une préparation d’exception avec des ateliers d’écriture de CV et d'entraînement aux entretiens de motivation, des cours théoriques, des ateliers pratiques créatifs pour la présentation d’un projet en fin de stage, des visites de sites, musées et expositions, des rencontres inspirantes avec des professionnels, des enseignants et des étudiants.