Les investissements du bloc communal soutenus à hauteur de 130 millions d'euros

Pour relancer rapidement et massivement les investissements des communes franciliennes et de leurs groupements, entrant dans les champs de la transition écologique, de la résilience sanitaire et de la rénovation du patrimoine, le Gouvernement a décidé de mobiliser en Île-de-France 130 millions d'euros d'ici 2021, au titre de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL). En effet, 75 millions s'ajouteront aux 55 millions d'euros déjà versés pour accompagner le financement de 111 projets d'investissement en Ile-de-France. Ces investissements soutiennent des projets inscrits dans l'un des trois axes que sont la transition écologique, la résilience sanitaire ou la rénovation du patrimoine. En Île-de-France, près de 72 % du montant des opérations financées entrent dans le champ de la transition écologique. Ces opérations d'investissement permettront de financer des projets divers et qui bénéficieront directement aux Franciliens tels que la construction d'une nouvelle maison de santé à Nanterre (92), le lancement de nouvelles pistes cyclables à Villecresnes (94) ou encore la restauration de bâtiments historiques et culturels comme les remparts de Provins (77)...