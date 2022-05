Les “Inspirations Végétales” 2022 de Montrouge

Pour sa 5e édition, ce festival, gratuit et ouvert à tous, redonne ses droits à la nature et à ses bienfaits tout en suggérant des bonnes pratiques pour en prendre soin et la préserver.

Inspirations Végétales est né d'une volonté commune des montrougiens et de la Mairie de faire de Montrouge, une ville verte et apaisée placée sous le signe du partage. Cet événement fédérateur, générateur de liens et de rencontres, réconcilie l'humain, la nature et l'urbain. Destinée aux petits et aux grands, cette nouvelle édition va traiter plusieurs thématiques telles que la végétalisation de l'espace urbain, la biodiversité, l'agriculture urbaine, le bien manger, le changement de mode de vie.