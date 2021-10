Les insectes passent à table

Manger ou être mangé ? Plus d'un être vivant sur deux, tous groupes confondus, est un insecte… Apparus il y a 450 millions d'années, les insectes ont conquis les milieux aériens et terrestres et sont capables de se nourrir de tout. Ce groupe est pratiquement capable de manger n'importe quoi. Certains sont extrêmement spécialisés : de mangeurs de plantes, d'excréments, d'autres insectes, de cadavres, de cartons... voire d'insectes dans des collections ! Savez-vous que certaines espèces représentent une source alimentaire pour des civilisations actuelles ?