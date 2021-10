Les injustices ont augmenté pour 71 % des Français

71% des Français pensent que les injustices ont augmenté

Si plus d'un Français sur trois ressent une régression de la justice, ce sentiment est amplifié au sein des banlieues (57%).

Parmi les injustices "les plus insupportables", les sondés évoquent d'abord "le fait de ne pas pouvoir manger à sa faim et nourrir convenablement ses enfants" (67%), puis celle "d'être discriminé en raison de son origine, sa couleur de peau, son orientation sexuelle ou sa situation sociale" (52%).

Le sentiment d'injustice est plus partagé par les femmes (64%) que les hommes (55%) mais le clivage est le plus fort parmi les classes sociales. Aussi, le sentiment d'injustice est directement lié au niveau de revenus, passant de 44% parmi les catégories aisées à 79% au sein des ménages les plus pauvres.

Les Français renoncent à porter plainte

Tandis que 32% des Français renoncent à porter plainte, 66% le justifient par un soupçon d'inefficacité de la part de l'institution judiciaire. 48% des sondés considèrent par ailleurs que le fait que la justice ne soit pas la même pour tous est l'élément le plus injuste en matière de Justice.

La justice, sphère la plus associée aux injustices

La justice est le domaine qui pâtit le plus du sentiment d'augmentation des inégalités. 44% des Français la citent comme la plus révélatrice des inégalités devant les impôts et les taxes (16%), le monde du travail (13%), l'accès au logement (12%), l'accès aux soins (10%), l'éducation (8%), les normes et règlements définis par l'Etat (5%), le monde politique (6%) et surtout la police (5%).

Pour autant, les Français accordent à 52% leur confiance aux avocats pour réduire les injustices et ne sont que 37% à considérer que la justice puissent réduire ces inégalités, contre 64% pour la police.