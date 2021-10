Les industriels et l'État décident d'implanter le “Campus Cyber” en Île-de-France

La Région Île-de-France, dans le cadre de sa politique en faveur des grands lieux d'innovation, mobilisera des financements pour faciliter l'implantation de ce campus en Île-de-France. La création de ce campus s'inscrira par ailleurs dans un écosystème public favorable à la sécurité en Île-de-France, avec l'ouverture prévue de deux campus dédiés aux métiers de la sécurité à Argenteuil et à Melun. La Région Île-de-France se félicite que des leaders internationaux dans le domaine de la cyber sécurité comme Atos, Capgemini, Orange et Thales, s'allient à la Région et à l'État pour apporter leur soutien au lancement de ce campus qui rassemblera tous les acteurs-clés de la cyber sécurité. La filière cyber sécurité représente 24 000 emplois en France, dont 80% en Île-de-France, et cet effectif devrait s'accroître de 6% sur trois ans. Pour Valérie Pécresse : « Développer la filière cyber sécurité est essentiel pour la souveraineté de notre pays. C'est un enjeu-clé pour la Région Île-de-France, qui a d'ailleurs organisé dès novembre 2018 les Assises régionales de la cyber sécurité afin de renforcer la dynamique partenariale entre l'ensemble des acteurs de la filière francilienne. La Région Île-de-France encourage tous les acteurs, notamment les start-up, les PME et les ETI des territoires, à rejoindre cette importante initiative. La création de ce Campus Cyber est un atout supplémentaire pour la Région, qui renforcera son attractivité dans le contexte post-Brexit. » Au niveau international, le choix de l'Île-de-France fait bénéficier au Campus Cyber d'un environnement scientifique de rang mondial et d'un vivier de talents unique, permettant à la France de se positionner comme un leader mondial dans le domaine de la cyber sécurité.