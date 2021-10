Les Heures innovantes de Seine-Saint-Denis

Le deuxième débat de ce cycle – en présence de Christiane Taubira, ancienne ministre de la Justice, Réjane Sénac, politologue chercheuse au Cevipof, Saïd Hammouche, fondateur de Mozaik RH, et Yassine Belattar, humoriste – a eu lieu dernièrement, autour du thème : « Identités culturelles, identités sociales : quel nouveau projet commun pour une identité républicaine ? ».

Pour ses organisateurs et ses animateurs, face à la crise démocratique et de la représentation politique, aux évolutions de notre société, « les initiatives se multiplient pour mettre à jour, réaffirmer ou réinventer les formes de l'action politique et des politiques publiques. L'avenir de la France se joue aussi en Seine-Saint-Denis, par la jeunesse de ce département mais également par sa diversité. La lutte contre les discriminations et pour l'égalité a besoin d'une mobilisation collective. C'est la cohésion nationale et le modèle républicain qui sont en jeu ».

Pour stopper cette vague de stigmatisation, de repli sur soi et de haine, pour replacer des digues qui protègent l'égalité de tous les citoyens dans la République, pour lutter contre tous les obscurantismes, « il faut agir et débattre des notions d'identité, d'égalité, de diversité, de laïcité, d'histoire, de mémoire ».