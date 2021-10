Les Hauts-de-Seine se mobilisent autour de la continuité pédagogique

Comme de plus en plus de départements, les Hauts-de-Seine se sont mobilisés pour assurer une continuité pédagogique aux élèves et, soutenant l'effort de solidarité nationale, ont oeuvré à la mise en place d'une solution de garde d'enfants, proposée aux professionnels de santé du territoire afin de faciliter leur mobilisation.

Des services d'aide sur tout le territoire

Sur l'ensemble du territoire départemental des services de solidarités territoriales seront ouverts pour accueillir le public « le plus fragile », pour tout type de demande, de même que le service d'évaluation des mineurs non accompagnés et la Maison départementale des personnes handicapées.

Les urgences seront traitées en priorité, les visites à domicile effectuées dans les cas le nécessitant mais les rendez-vous physiques non urgents déjà fixés seront assurés, dans la mesure du possible, par téléphone et messagerie. S'agissant des demandes non urgentes, comme celles relatives aux aides sociales telles que l'allocation personnalisée d'autonomie, la prestation de compensation du handicap et toutes autres aides financières, ainsi que du suivi de l'accompagnement médico-social des publics, ils seront traités par voie dématérialisée (notamment via les télé-procédures).

Une continuité pédagogique pour les élèves

Le département des Hauts-de-Seine et l'Académie de Versailles se sont engagés ensemble pour assurer une continuité pédagogique à tous les collégiens. Pour ce faire, tous les établissements bénéficient d'équipements numériques fixes ou mobiles. Les élèves peuvent ainsi retrouver dans leur Environnement numérique de travail les informations du collège mises à jour, un lien pour contacter ce dernier par messagerie, les cours et devoirs mis à disposition par les enseignants ainsi que les ressources pédagogiques nécessaires, dont l'outil de soutien scolaire Enseigno, les magazines Playbac...

Une solution pour les plus petits

Soutenant l'effort de solidarité nationale, les Hauts-de-Seine ont mis en oeuvre des solutions de garde d'enfants des professionnels de santé, vivement sollicités en cette période de pandémie.

Ainsi, les places disponibles chez les assistantes maternelles du territoire seront proposées aux professionnels de santé du département pour faciliter leur mobilisation, l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) pour l'accompagnement des personnes âgées dans leur retour à domicile sera débloquée en urgence, permettant ainsi de libérer des lits en milieu hospitalier, les agents départementaux logés au sein des collèges assureront, si besoin, l'accueil des enfants des professeurs et des personnels administratifs et les collégiens en internat confiés à l'Aide sociale à l'enfance seront pris en charge, selon les situations, par des assistants familiaux.

Toutefois, par mesure de précaution, la programmation et les activités du Musée du Domaine départemental de Sceaux, du Jardin du Musée départemental Albert-Kahn, du Parc et de la Maison de Chateaubriand à Châtenay Malabry sont suspendues. n