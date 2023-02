Les Hauts-de-Seine lancent une campagne pour recruter et former des assistants familiaux

« Être assistant familial, c’est exercer une profession qui a du sens. Ils ont un rôle central dans l’accueil de jeunes faisant l’objet d’une mesure de placement. De 465 fin 2015, ils ne sont plus de 325 aujourd’hui », indique le communiqué du département.

Pour améliorer l’attractivité de ce métier en tension sur l’ensemble du territoire français, le Département a adopté en septembre dernier, un plan spécifique de revalorisation du métier des assistants familiaux avec l’attribution d’une prime tenant compte de l’ancienneté pouvant aller jusqu’à 338 € bruts de plus par mois, et d'une prime complémentaire de 56 € pour les assistants familiaux titulaires du diplôme d’État.

Un accompagnement appuyé

Pour aider les professionnels, le département des Hauts-de-Seine renforce leur accompagnement. Un relais expérimental a ouvert début 2022, avec l’association SOS Village d’Enfants à Guerville, en partenariat avec le département des Yvelines. Il accueille temporairement les enfants hébergés, afin de permettre aux assistants familiaux qui le souhaitent de souffler et de prendre du recul.

Les Hauts-de-Seine renforcent les dispositifs de formation continue avec notamment des temps dédiés à l’analyse des pratiques professionnelles et la mise en place de référents directs.

Cela s’inscrit dans la stratégie globale du département des Hauts-de-Seine pour améliorer les conditions d’accueil et d’accompagnement des enfants qui lui sont confiés au titre de l’aide sociale à l’enfance. Dans ce cadre, le pilotage des établissements est renforcé par la signature de contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens avec les partenaires du Département.

Enfin, une campagne de communication est lancée pour encourager les femmes et hommes en recherche d’emploi ou en reconversion professionnelle, âgés de 35 à 45 ans, souhaitant travailler à leur domicile, et ayant un logement adapté à l’accueil d’un ou plusieurs enfants. Ce message sera également relayé dans l’ensemble des structures départementales et dans les communes du territoire via une campagne d’affichage enrichie sur les réseaux sociaux par un volet de messages ciblés sur Facebook.