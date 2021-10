Les Hauts-de-Seine fêtent les jardins

Le Conseil général participe pour la quatrième fois à cet événement qui repose « sur la rencontre et l'échange entre citoyens, acteurs du territoire, et personnels qui font vivre les parcs et jardins des villes ». Programme des animations proposées :



La Vallée aux loups- Chateaubriand



Samedi 21 septembre (de 15h à 17h30) : Randonnée pédestre.

Du val d'Aulnay au vallon du Plessis, à la découverte du patrimoine naturel séculaire et des différentes facettes de la ville. Parcours de 4,5 km environ accompagné par Thibaut Garnier, paysagiste DPLG, conférencier au Conseil général des Hauts-de-Seine.

- Rendez-vous à 15h au 102 rue de Chateaubriand à Châtenay-Malabry, devant l'entrée de l'arboretum (Gratuit - Sans inscription RER B: station Robinson Bus : 194, 294 - arrêts Marc Sangnier ou Jean Jaurès)



La coulée verte



Dimanche 22 septembre (de 10h à 12h) : "Balade paysagère" à vélo (les vélos ne sont pas fournis !).

La promenade des vallons de la Bièvre : entre Châtillon et Verrière le Buisson, à la rencontre des paysages du sud parisien. Parcours de 7,5 km environ, accompagné par Mirja Mechiche, paysagiste DPLG, conférencière au Conseil général des Hauts-de-Seine.

- Rendez-vous à 10h au Métro Châtillon-Montrouge, terminus de la ligne 13, sortie rue de l'Avenir. Retour au choix : piste cyclable en sens inverse ou RER B Antony et RER B-C Massy-Verrières. Gratuit - Inscription obligatoire au 01 41 13 03 83.



Parc de l'Île Saint-Germain



Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 15h : Visite guidée thématique.

Quand le paysagiste remet la nature en scène… Découverte de l'île Saint-Germain au fil des siècles. Par Madeleine Lamouroux, conférencière au Conseil général des Hauts-de-Seine

- Rendez-vous au Point informations, 170 quai de Stalingrad, Issy-les-Moulineaux. Gratuit-Sans inscription - T2 et RER C, station Issy-Val-de-Seine - Bus 39, 123, 189, 126.



La promenade bleue



Le dimanche 22 septembre à 14 h : Balade au bord de l'eau.

Les berges de Seine : Du parc des Impressionnistes jusqu'au parc Lagravère, en passant par le parc du Chemin de l'île. Par Loïc Chateignier, Direction des parcs, jardins et paysages

- Rendez-vous : RER A Rueil-Malmaison, sortie rue Pereire à 14 h - Retour : T2 au Pont de Bezons. Gratuit-Sans inscription.