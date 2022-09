Les Hauts-de-Seine fêtent les chevaux

En partenariat avec le comité départemental d’équitation, les Hauts-de-Seine organiseront, dimanche 11 septembre, la journée du cheval au haras de Jardy à Marnes-la-Coquette. Cet événement, lancé par la Fédération Française d’Equitation (FFE), est élaboré dans tous les centres équestres au niveau national afin de promouvoir la pratique de l’équitation.

Découverte de l’univers équestres

Cette année, pour la journée du cheval, de nombreuses animations et activités, gratuites et ouvertes à tous, sont prévues. Les plus jeunes pourront effectuer des baptêmes à poney et participer à des ateliers de brossage. Deux villages seront créés pour découvrir les centres équestres des Hauts-de-Seine et les métiers équins. Au programme également, la visite guidée du Domaine départemental du Haras de Jardy, ainsi que des spectacles et concours équestres. Une occasion unique de se retrouver en famille ou entre amis.

En parallèle de cette journée, des cavaliers réputés viendront se mesurer dans la carrière olympique du domaine, lors d’un concours hippique international de saut d’obstacles.