Les Hauts-de-Seine et les Yvelines présentent leur stratégie commune d'écoconstruction

Les départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines possèdent un patrimoine immobilier important (2,4M de m²) ainsi que de nombreux projets de construction ou réhabilitation. Réduire de 40 % l’impact carbone s’inscrit dans une volonté de relever le défi de la transition environnementale des deux collectivités. « Les Départements souhaitent s’affirmer en tant qu’exemple sur le plan immobilier, en particulier concernant les projets des futurs collèges qui accueilleront les citoyens de demain », expliquent les deux partis dans un communiqué commun.

« Les engagements présentés aujourd’hui en matière d’écoconstruction sont le résultat d’une réflexion conjointe de nos deux Départements, soucieux d’apporter une contribution aussi concrète, aussi rapide, aussi pertinente que possible, aux défis climatiques et environnementaux qui sont le problème de tous et l’affaire de chacun », déclare Pierre Bédier, Président du département des Yvelines.

25 nouveaux collèges pour un milliard d’euros

Face à ce constat, les deux Départements ont décidé de mettre en place un référentiel de qualité environnementale des bâtiments, qui sera appliqué pour la construction de 25 collèges d’ici à 2028 (15 dans les Yvelines et 10 dans les Hauts-de-Seine). Les Départements investissent plus d’un milliard d’euros dans ce programme de construction.

Au-delà des projets de constructions neuves, les Départements souhaitent améliorer la performance énergétique de l’ensemble de leur patrimoine immobilier, afin de tendre vers des bâtiments sobres en énergie, durables, et d’un haut niveau de qualité d’usage.

« Plus que jamais, nous devons activer tous les leviers de la décarbonation à notre disposition et nous pencher sur nos principaux postes d’émissions de gaz à effet de serre », précise Georges Siffredi, Président du département des Hauts-de-Seine