Les Hauts-de-Seine et les Yvelines optent pour Qwant

Comme le soulignent les deux présidents, « nous avons choisi de déployer Qwant sur l'ensemble des postes de nos collaborateurs, car ce moteur de recherche assure une meilleure protection des données personnelles de ses utilisateurs. Il est de surcroît français, ce qui ajoute encore à sa qualité ».

Quelque 8 000 ordinateurs (dont 5 000 postes dans le Département des Hauts-de-Seine) ont désormais Qwant comme moteur de recherche par défaut.

Quatre collèges des Hauts-de-Seine expérimentent, par ailleurs, la solution Qwant School. Dès le mois de mai, elle devrait être déployée sur les ordinateurs et matériels numériques des 215 collèges publics des départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines.

Pour Patrick Devedjian, « il est primordial de protéger et de préserver les plus jeunes. Qwant School le permet grâce à un filtrage des contenus violents et pornographiques, une mise en avant des contenus éducatifs et spécialisés, des actualités choisies pour les enfants... ».