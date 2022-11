Les Halles d’Issy reprennent vie !

Au cœur du quartier du Val-de-Seine, à Issy-les-Moulineaux, les historiques Halles Eiffel se sont offertes une nouvelle jeunesse. Entièrement rénovées et renommées Halles d’Issy – Biltoki, elles ont été inaugurées mercredi 2 novembre. Les habitants peuvent désormais s’y aventurer et profiter de cet immense marché alimentaire de 1 000 m2 qui abrite : boulangerie, primeur, fromagerie, poissonnerie, écailler, charcuterie, boucherie, rôtisserie, caviste ; mais aussi un café et un restaurant, la cuisine du marché.

20 artisans et commerçants

Avec une vue sur la Seine, les Halles ont pour ambition de « recréer la place de village où les travailleurs et habitants du quartier pourront faire leur marché et se restaurer » auprès des 20 artisans et commerçants attachés aux traditions culinaires françaises.

Liste des commerçants sur www.issy.com/actualites/halles-biltoki