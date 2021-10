Les grands rendez-vous Studyrama en janvier à Paris !

10e Salon Studyrama des formations artistiques & culturelles



Studyrama propose un rendez-vous à ne pas manquer pour découvrir les meilleures formations artistiques et culturelles. Parmi tous les métiers proposés, il est difficile de faire un choix. Comment bien s’orienter dans ces secteurs ? Quelle formation pour quelle profession ?



Afin de répondre à toutes les questions des jeunes et de les accompagner dans leur démarche, Studyrama organise la dixième édition du Salon des formations artistiques et culturelles, les 18 et 19 janvier 2013 à Paris.



Le Salon des formations artistiques et culturelles s’adresse aux élèves de terminale et aux étudiants de Bac à Bac +5. Il a pour objectif de leur faire découvrir les multiples formations supérieures qui mènent à ces carrières passionnantes : multimédia, audiovisuel, mode, design,

architecture d’intérieur, marché de l’art, cinéma, musique, médiation culturelle, dessin...



Écoles publiques ou privées, BTS, lycées, prépas...Plus de 50 établissements seront présents pour renseigner, conseiller et guider les jeunes vers la filière adaptée à leurs profils.



Les visiteurs auront la possibilité d’échanger en direct avec des professionnels, notamment à l’occasion des conférences qui se tiendront tout au long de ces deux jours. Autres points fort du salon : des offres de stages dans les secteurs artistiques et culturels proposées sur des

panneaux d’affichage. Les visiteurs pourront se procurer gratuitement « L’Officiel Studyrama des formations artistiques », guide annuel, vendu en kiosque, recensant l’ensemble des formations artistiques.



Spécial Master 2, Mastères spécialisés et MBA

La neuvième édition du Salon des Masters 2, Mastères Spécialisés & MBA aura lieu le 12 janvier à la Cité internationale universitaire de Paris, sous le haut patronage du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Plus de 65 Grandes Ecoles, écoles spécialisées et établissements prestigieux, représentant plus de 1 000 formations dans de nombreux domaines, viendront présenter leurs Masters, Mastères, spécialisés, MBA et Msc labellisés, pour la plupart, par la Conférence des grandes écoles.



A noter que ces formations s’effectuent aussi en alternance. Alliant études et vie active, elles remportent chaque année un succès croissant. Lieu d’échange privilégié pour les visiteurs, une série de conférences sera organisée durant cette journée.



Les professionnels de l’AFIJ (Association pour faciliter l’insertion professionnelle des jeunes diplômés) répondront à toutes les questions des visiteurs en matière d’emploi : les véritables débouchés des filières, les secteurs qui recrutent, les étapes du recrutement... Un atelier « préparation de candidatures » sera mis en place.



Autres points forts du salon : Le Guide des opportunités de carrières Bac +5 et l’Officiel des Bac +4/+5 seront remis gratuitement aux visiteurs. Une librairie spécialisée, riche d’une centaine de titres, sera mise en place.

Poursuite d’Etudes après un Bac +2/+3

Poursuivre ses études à l’université ou dans une école spécialisée ? Quel cursus choisir à l’université : une licence pro, un Master 1 et 2 ? La double compétence, un plus pour les étudiants scientifiques ? Après un Bac +3, que faire : se spécialiser ou rentrer dans la vie active ?

Autant de questions qui pourront trouver des réponses concrètes auprès des professionnels de la formation présents sur place, ainsi que lors des conférences organisées pendant le salon.

En tout, le Salon Studyrama de la Poursuite d’Etudes après un Bac +2/+3 accueillera une centaine d’établissements représentant pas moins de 500 formations. Le commerce, l’informatique, l’ingénierie, le tourisme, l’environnement, feront partie des secteurs représentés.

Universités, écoles de commerce et d’ingénieurs, CFA, écoles de métiers viendront proposer leurs programmes accessibles à Bac +2 et Bac +3 (admissions parallèles, seconds cycles spécialisés, licences professionnelles et autres années complémentaires) en formations courtes ou longues, classiques ou en alternance.

