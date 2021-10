Les Grands d'Espagne, le meilleur du jambon ibérique

Le fondateur, José Luis Bilbao, un ancien financier en rapport direct avec les producteurs locaux, a sélectionné le meilleurs des produits espagnols et notamment l’inimitable jambon ibériques à travers quatre de ses composantes majeures :

- le Jabugo - Huelva : 100% ibérique de Bellota, élevé aux glands de chêne, dans la Sierra Andalouse par le producteur Juan Pedro Domecq

- le Guijuelo : la plus ancienne appellation espagnole du cochon ibérique. Le Guijuelo produit par Beher « Oro », il a vété élu « meilleur jambon du monde » à l’IFFA Delicat en 2007, 2011 et 2013.





- L’Extremadura : le jambon de Manuel Maldonado, produit au sein du savoir-faire familial transmis depuis la deuxième moitié du XIXe siècle.

- L’Ibesa : Au cœur de la Vallée de Los Pedroches, l’exquis et exclusif jambon ibérique.

Vendu entier ou coupé par les soins de Noé, Maestro Cortador champion du monde de découpe de jambon, ou encore en sandwich, le jambon Iberico des Grands d’Espagne dégage des arômes authentiques et racés.

La boutique recèle d’autres charcuteries : Lomo, Chorizo, Lomito, Morcon, et Salchichon, sont à retrouver à la coupe et en coffret. L’offre d’épicerie fine est ici élargie. En plus des traditionnelles fèves espagnoles, ventrèche de thon ou encore les doux poivrons del piquillo, le pimentón de la marque El Colorín (des piments séchés au feu de bois réduits en fine poudre), les olives de Losada, des huiles d’olives bio et parfumée à l’orange, ou encore du vinaigre de Xérès sont à découvrir.

Les Grands d’Espagne proposent par ailleurs une sélection affutée de vins espagnols provenant des plus élégantes bodegas de Vega Sicilia, Leda, Aalto ou encore Fillaboa.