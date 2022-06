Les gagnants du Challenge we are et VivaTech

Après une première édition lancée en 2021, we are et Viva Technology ont annoncé récemment les gagnants des trois challenges de l’édition 2022. Au programme cette année, trois thèmes qui mettaient à l’honneur les synergies positives entre la tech et les industries culturelles et créatives.

Les start-ups victorieuses

Le challenge “Web 3.0 & Creative Industries”, qui récompense des jeunes pousses ayant su apporter des solutions innovantes dans le domaine des technologies et services logiciels/Matériels, est revenu à Pianity. Dirigée par Kevin Primicerio, cette plateforme permet d’acheter des morceaux de musique sous forme de NFTs. Le prix récompense une « bonne maîtrise des technologies virtuelles et immersives, des solutions blockchain, et de l’intelligence artificielle ».

Le challenge “Fashion Tech : Future of Fashion” a été décerné à Nemmès. Cette start-up parisienne, dirigée par Arnault Dubresque à Paris, propose de customiser soi-même son bijou grâce à un logiciel développé sur leur site internet. Ce prix récompense ceux qui ont « su apporter des solutions innovantes face aux nouveaux bouleversements numériques que rencontre l’industrie de la mode ». Nemmès a répondu à ces enjeux en « exploitant les nouvelles technologies comme un moyen pour laisser libre court à sa créativité et créer ses propres bijoux ».

Le challenge “EdTech & Creativity Industries”, qui met en lumière de jeunes startups plaçant l’intelligence artificielle au service de l’éducation, a été remporté par VocaCoach. Paul Huguet est le CEO de cette start-up basée à Evry, qui propose un outil numérique de coaching à l’expression orale fonctionnant grâce à l’intelligence artificielle et l’analyse vocale. VocaCoach propose un outil complet, développé grâce au concours inédit de coachs en communication orale et d’experts en analyse vocale.

Plus de 168 start-ups ont répondu à l’appel de ce concours, contre 100 l’année dernière. Son objectif ? Faire émerger des startups innovantes, pour construire le futur des industries culturelles françaises. Les quatre startups qui ont été récompensées l’année dernière ont déjà levé plusieurs millions d’euros de fonds. Les gagnants bénéficient d’une forte exposition à VivaTech et auprès du réseau we are, de la possibilité de pitcher devant un jury composé de décideurs, d’un accompagnement de la BPI et de la French Touch.