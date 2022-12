Les futures grandes échéances sportives comme vitrine de l’Île-de-France

Une chose est sûre, les grandes épreuves sportives que seront la Coupe du monde de rugby2023 et les Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de Paris 2024 vont offrir à l’Île-de-France une vitrine extraordinaire pour montrer ses filières d’avenir, ses technologies et innovations, sa qualité de vie ou encore son patrimoine. Ces deux grands événements sportifs seront ainsi une occasion unique de valoriser et promouvoir le territoire. C’est ce qu’ont démontré Christophe Decloux, directeur général du Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France, et Rémi Bergues, directeur général adjoint de Choose Paris Region, qui animaient la table ronde.

16 millions de visiteurs en deux ans

Les deux prochaines années s’annoncent denses en matière d’accueil de visiteurs. A ce titre, Christophe Decloux estime que « les Jeux Olympiques et Paralympiques vont attirer aux alentours de 15 millions de visiteurs, dont un peu plus d’un million seront internationaux. 500 000 à 600 000 visiteurs internationaux feront le déplacement pour la Coupe du monde de rugby en 2023, en prenant en compte qu’ils devront voyager entre les différentes régions de France afin de voir les matchs, là où les JOP ne se passent qu’en Île-de-France ». Les prévisions de la fréquentation touristique pour ces derniers sont basées sur les chiffres de 2012 à Londres. « C’est la dernière olympiade qui s’est tenue en Europe et dans une zone de taille similaire à Paris », a-t-il ajouté.

Promouvoir la région Île-de-France

Tous ces visiteurs vont générer un flux économique important. Rémi Bergues est d’ailleurs conscient du défi que cela représente, et s’y prépare au mieux depuis quelques années. « En termes d’attractivité économique et d’impact sur le PIB, nous avons basé nos résultats sur une étude des six derniers JO organisés dans le monde. On s’est aperçu que l’impact va être au moins aussi important avant les JO, que pendant et après. Nous devons donc tous travailler dès maintenant sur la dimension de vitrine que nous voulons mettre en place à Choose Paris Region. Dès début 2023, nous allons organiser des tours d’exploration où nous allons inviter des journalistes et prescripteurs internationaux à venir découvrir notre région et à leur donner à voir tout ce que notre région est capable de faire ».

Le Comité régional du tourisme Paris Ile-de-France met aussi la main à la pâte pour accompagner au mieux les visiteurs qui vont découvrir la France et l’Île-de-France. « C’est pour cela que nous allons fournir le contenu des parcours de découverte. Pour la Coupe du monde de rugby, on va mettre en place un carnet de voyage digital, où chacun pourra découvrir un parcours, qui sort des sentiers battus, où ils pourront se balader dans nos régions. Le temps disponible pour aller visiter une région est moins grand lors des JOP, qui se déroulent sur une quinzaine de jours seulement ».

Concernant les JOP, plusieurs brigades de volontaires du tourisme ont été déployées depuis 6 ans. « Ce sont des étudiants qui sont payés par la Région et qui sont présents dans les grands sites touristiques pour répondre aux questionnements des visiteurs ».