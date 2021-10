Les Français sont en

Point d’entrée de cette étude, 68% des salariés soutiennent que l’ambiance générale est « aux éclats de rire » et 84% déclarent « se sentir bien » à leur bureau. Un constat positif et optimiste face à une situation économique difficile.



En revanche, les réunions ne font pas l’unanimité auprès des Français. En effet, 80% d’entre eux déclarent avoir l’impression de « perdre leur temps », 41% ont déjà piqué des fous rire durant les échanges et 10% ont déjà fait la sieste, une pratique plus répandue chez les hommes.



Jérémie Piquandet, chef de groupe du pôle société chez TNS Sofres explique : « La vie de bureau peut être parfois dure mais elle est aussi faite de temps heureux, liés aux collègues et au climat d’entraide qui peut régner autour de soi. Face aux difficultés économiques, le collectif prend du sens, en devenant un espace de conseil et de solidarité pour faire avec, ensemble».



Les salariés s’appuient ainsi sur leurs collègues pour se créer un « cocon », un espace de confiance et de proximité qui contribue clairement à la motivation au travail.