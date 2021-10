Les Français prêts pour la révolution au travail

Pour 65 % des Français, travaillant dans un bureau, le télétravail est intéressant et 24 % d'entre eux le pratiquent déjà. Le télétravail est plus particulièrement répandu chez les cadres (41 %) et les Franciliens (31 %).

Plus globalement, les Français interrogés voient dans le télétravail de nombreux avantages :

• pour leur bien-être : 70 % estiment que le télétravail est une bonne chose pour le rythme de vie. Une perception renforcée chez les femmes (74 %) et les Franciliens (77 %). 64 % des Français interrogés considèrent que c'est une bonne chose pour les salariés et 62 % que le télétravail favorise l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

• pour la productivité : 55 % estiment que c'est une bonne chose pour les entreprises et plus d'un sur deux que cela favorise l'efficacité au travail.

• pour l'environnement et l'économie - 79 % évoquent la réduction des embouteillages, et la décentralisation de l'économie en Province (71 %). Une opinion plus répandue chez les Franciliens (respectivement 83 % et 76 %).

Ils admettent néanmoins que le télétravail peut limiter les relations entre collègues (44 %) et les échanges avec d'autres professionnels (28 %).

Pour Frédéric Bedin, président du directoire de Hopscotch Global PR Group et co-organisateur de Revolution@Work : « Avec le digital, les salariés ont maintenant la possibilité de travailler de n'importe où : bureau, maison, en ville ou à la campagne. On retrouvera à Revolution@Work des start-up à la pointe du coworking, en ville ou en milieu rural, : Nicolas Maugery, fondateur de Yad iniative, Jérémie Clédat, fondateur de Welcome to the jungle (guide de l'emploi 2.0), Clément Alteresco, fondateur de Bureau à Partager ou encore Florian Delfer, co-fondateur de OfficeRiders. »

Interrogés sur les facteurs d'efficacité au travail, les Français placent en premier la flexibilité des horaires (85 %), suivi de l'item « travailler plus souvent de chez soi » (72 %) et de l'accès à des espaces de convivialité pour favoriser les échanges (65 %). Un avis davantage répandu parmi les cadres supérieurs (74 %) et les Franciliens (71 %). Les interviewés placent en 4e position un mode de management moins vertical (62 %). Enfin, les interviewés salariés attendent avant tout de leur manager de la confiance (54 %) et de l'écoute (45 %), devant la vision (19 %).

Pour Marie-Célie Guillaume, directrice générale de Defacto et co-organisatrice de Revolution@Work : « La réinvention du travail est une source d'opportunités pour tous : salariés et entreprises. Celles-ci l'ont bien compris et avec Revolution@Work nous voulons les aider à s'approprier ces nouvelles tendances pour qu'ils les appliquent au sein de leur organisation. Les quartiers d'affaires ont également un rôle à jouer dans l'accompagnement et la mise en place de ces initiatives pour répondre à ces nouveaux besoins. »