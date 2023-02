Les Français prennent moins de bonnes résolutions pour 2023

Entre le 26 et le 30 décembre dernier, un sondage en ligne a été effectué auprès de 2 416 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus. Effectuée par Qapa, la solution digitale d'Adecco, cette enquête a été comparée à une autre datant de 2019 et a dévoilé des volontés collectives ancrées, mais aussi certains changements dans les attitudes des Français.

Moins de bonnes résolutions

Ce sondage a révélé que 86 % des Français avaient décidé de prendre de bonnes résolutions pour ce début d’année, un chiffre élevé mais en baisse de 5 points par rapport à 2019. Parmi les changements que veulent mettre en place les interrogés, le classement a bien changé, sauf pour la volonté d’une année moins stressante et plus heureuse qui reste en tête à 55 % en 2023, contre 51 % en 2019, contre. Les autres bonnes résolutions à plus de 25 % consistent à passer plus de temps avec des êtres chers (49 %), faire du sport (41 %), manger plus sainement et mieux (39 %), changer de métier ou faire évoluer sa carrière (37 %), gagner plus d’argent (34 %), et réduire les écrans (29 %).

©Qapa

Des résolutions vouées à l’échec

L’étude indique que « les Français devraient choisir comme bonne résolution… de les réaliser ». En effet, déjà en 2019, 85 % des interrogés avouaient qu’ils ne parvenaient absolument pas à atteindre leurs objectifs de bonnes résolutions. Pour 2023, ils sont plus de 87 %. Seulement 3 % admettent toutes les tenir.

Afin de pouvoir, enfin, concrétiser leurs souhaits, plus de 84 % des sondés seraient ravis d’obtenir une aide ou un accompagnement. La mise en place d’un programme de soutien au sein des entreprises est une idée qui séduit 62 % des Français. Cependant, seulement 47 % seraient prêts à participer à l’organisation d’une structure d’aide dans leur société, même s’ils sont convaincus à 75 % qu’il est plus facile de concrétiser ses bonnes résolutions à plusieurs plutôt que tout seul.

Moins de responsabilités au travail

Au niveau purement professionnel, l’enquête a montré que l’objectif prioritaire était le même en 2023 qu’en 2019, mais dans une proportion moindre. En effet, 45 % des Français aspiraient à avoir moins de responsabilités en 2019, et ils sont plus de 34 % en 2023. Le changement de métier est une résolution plus forte cette année à 31 %, contre 12 % il y a quatre ans. L’augmentation du salaire arrive en troisième position avec 29 %, en baisse de 5 points.

Des Français plus pessimistes

Enfin, l’étude a révélé une hausse du pessimiste chez les Français. En 2019, 37 % pensaient que la nouvelle année allait être pire que la dernière, en 2023, ils sont encore plus nombreux (41 %). Toutefois, 29 % espèrent qu’elle sera bien mieux qu’en 2022 et 30 % pensent qu’elle sera équivalente.