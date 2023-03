« Les Français ont compris que l’État ne peut pas tout », estime Geoffroy Roux de Bézieux

« De plus en plus de chefs d’entreprises ont le sentiment de vivre un basculement de l’Histoire sur le plan géopolitique ». C’est par ces mots que Geoffroy Roux de Bézieux, président du Medef, a introduit la rencontre organisée dernièrement par le mouvement Ethic. Interrogé dans un premier temps sur le thèmedes “entreprises face aux crises”, le patron des patrons a estimé que la « mondialisation heureuse » était terminée. « Il y avait cet argument, dans les années 1990, de dire que l’on allait, par le commerce, transformer le monde en une grande démocratie occidentale. Objectivement, cela a créé énormément de prospérité. Mais nous avons oublié que la prospérité ne suffisait pas. Nous avons oublié autre chose. Les riches des Nations occidentales et la classe moyenne des pays émergents en ont tiré profit, mais les classes moyennes occidentales ont été les grandes perdantes de la mondialisation » a-t-il déclaré.

Pour le président du Medef, le monde occidental a peut-être poussé le principe de Ricardo - la théorie des avantages comparatifs, conduisant notamment à une spécialisation des économies - un peu trop loin. Dans ce sens, Geoffroy Roux de Bézieux l’a assuré, la notion de souveraineté, d'économie stratégique, ne fait pas peur au Medef. Un comité dédié a d’ailleurs été créé : « Nous réfléchissons à ce qu’est une entreprise française et une entreprise européenne, et à la nécessité que les termes de l’échange soient équilibrés. Et c'est là où effectivement l’Europe a fait preuve de naïveté, en se pensant comme un espace totalement ouvert, mais sans réciprocité ».

À propos de la classe moyenne, Geoffroy Roux de Bézieux a indiqué qu’il était facile de voir que le travail ne payait pas assez. « Les gilets jaunes nous ont alertés, mais aussi tous les mouvements populistes dans les démocraties. On voit bien qu’on en arrive à un essoufflement du monde démocratique occidental tel qu'on l'a connu, ça nous pose des questions », a-t-il ajouté.

Le Président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux lors de la rencontre organisée par le mouvement Ethic le 20 mars. © AP Redaction

Les Français ont compris que l’État ne peut pas tout

Également interrogé sur le « combat culturel » des mouvements patronaux, le président du Medef a estimé qu’il n’était pas encore gagné. Mais pour lui, les Français ont compris que « l’État ne peut pas tout » et que les entreprises ont su faire preuve d’agilité pour traverser les différentes crises qui se sont succédé. Le revers de la médaille est qu’ils attendent aujourd’hui « énormément » des entreprises et « peut-être plus que ce qu’elles peuvent donner ». Mais de son côté, l’État n’a pas connu cette prise de conscience. Ayant envahi la sphère de l’entreprise en distribuant notamment des aides publiques, il « ne veut plus », désormais, « revenir en arrière ».

L’énergie va coûter plus cher

À propos de la crise énergétique, Geoffroy Roux de Bézieux a indiqué que le bouclier énergie était imparfait et trop complexe à mettre en œuvre. « Mais sur le long terme, on ne peut pas, à chaque fois qu’il y a une hausse des prix, se tourner vers l’État. Il faut trouver un équilibre », a-t-il estimé. Le président du Medef a en outre rappelé que l’énergie allait coûter plus cher durant les 30 prochaines années. « Pourquoi ? Parce que nous passons d’une énergie fossile, facile à stocker et à transporter, à une énergie intermittente, qui coûte cher et que l’on ne peut pas stocker, à savoir le renouvelable », a-t-il souligné.

Geoffroy Roux de Bézieux s’est par ailleurs montré dubitatif quant à la nécessité d’avoir un prix unique de l’électricité en Europe. « Nous avons constitué un outil de production qui nous donne structurellement un facteur de compétitivité de long terme face aux pays 100 % ENR et non nucléaires, dont l'Allemagne. Cela devrait nous faire réfléchir à deux fois avant de re-rentrer dans un système de marché unique », a-t-il poursuivi, soulignant qu’il s’agissait d’une question purement politique.

Quand le Medef promeut la transition écologique

Réforme des retraites, Geoffroy Roux de Bézieux envisage la "deuxième mi-temps"

Interrogé sur sa communication à propos de la réforme des retraites, le patron des patrons a confié qu’il avait préféré laisser sa place au temps parlementaire, après la fin de celui des partenaires sociaux. Selon lui, la position des dirigeants sur la réforme n’est pas aussi unanime qu’on peut le penser. « Quand on parle au patron de terrain et qu’on lui dit qu’il va devoir garder ses salariés jusqu’à 64 ans, notamment dans les métiers du bâtiment, il y a énormément de réticences. Les artisans de l’U2P se sont joints aux manifestations. C’est cela la réalité ; et non, ce n’est pas aussi évident qu’on peut le penser. Quelle est l’issue ? Parce que ce sont des entrepreneurs, ils ont leurs raisons. Il n’y a pas de solutions… Cette réforme est très difficile », a déploré Geoffroy Roux de Bézieux.

Le président du Medef l’a également rappelé, la France a entrepris de réformer les retraites plus tard que les pays environnants, comme l’Allemagne ou l’Espagne. Dans ces États, le gouvernement qui a mené la réforme a perdu les élections dans la foulée. « C’est la même chose dans tous les pays. Pour résumer, il y a 75 % des personnes qui ne veulent pas travailler plus longtemps parce que leur métier a une contrainte physique ou qu’ils ne sont pas passionnés par ce qu’ils font. Et il y a 25 % des gens, plutôt des professions intellectuelles, qui sont prêts à travailler davantage », a-t-il détaillé. Et d’ajouter : « Il va falloir que nous fassions un effort, nous entrepreneurs. Il y a beaucoup de cas où c’est facile comme ça peut être sérieusement difficile ».

Quoi qu’il en soit, la « deuxième mi-temps » ne va pas être de tout repos pour les patrons. « Nous allons jouer en défense. Une fois le feu vert donné par le Conseil constitutionnel sur les retraites, il y a un risque qu’on tape sur les entreprises », a analysé Geoffroy Roux de Bézieux, précisant qu’il s’agit de la suite logique après que les travailleurs aient été mis à contribution.

« Nous sommes encore sous le joug des punitions et des récompenses. Il n'est plus question de laisser le politique s'ingérer dans ce que nous faisons mieux que lui. Il va falloir que les chefs d’entreprises tapent du poing sur la table », a conclu Sophie de Menthon, présidente d’Ethic.

Geoffroy Roux de Bézieux « Il faut déminer le débat sur les retraites »