Les Français n'ont pas confiance dans les mesures annoncées

A la question "Avez-vous confiance dans les mesures annoncées par le gouvernement (...) pour améliorer la situation du marché de l'immobilier et du logement ?": 30 % des personnes interrogées répondent "non pas du tout" et "44 % non plutôt pas", soit un total de 74 %. Seules 26 % affirment avoir confiance (2 % "tout à fait" et 24 % "oui, plutôt"). La situation économique (pour 70 % des 714 personnes n'ayant pas confiance) explique le mieux le fait que la période est "défavorable pour réaliser un projet immobilier". "Ce baromètre fait ainsi ressortir l'impact de la crise économique sur le marché de l'immobilier, et ses effets sur le comportement des Français", selon Stéphane Scarella, directeur délégué d'Explorimmo, site d'annonces immobilières sur internet et sur mobile.