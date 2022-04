Les Français font confiance à la certification Origine France Garantie

Origine France Garantie est une association à but non lucratif fondée en 2010 qui réunit tous les acteurs qui souhaitent participer à une certification volontaire, innovante et transparente de l’origine française des produits et des services. Elle a pour mission de défendre et valoriser la Marque France dans tous les secteurs d’activité. Pour le consommateur, c’est la possibilité de connaître l’origine française d’un produit ou d’un service et par conséquent de pouvoir le choisir en toute transparence. Pour les entreprises, c’est le moyen de valoriser le maintien, le développement ou le retour d’activités productives en France de manière efficace, sur le marché intérieur comme à l’export.

L’origine France, garantie d’une meilleure qualité

La précédente étude en 2018 était, sur de nombreux points, différente de celle-ci puisque le monde a été frappé entre temps de plein fouet par la crise Covid. Le mode de consommation et le quotidien des Français ont considérablement évolué.

La certification Origine France Garantie (OFG) est connue par 86 % des interrogés, dont 54 % la connaissent très précisément. Cette notoriété a augmenté de 30 % en quatre ans. En hausse de 23 % depuis 2010, désormais, plus de la moitié des Français prennent en compte le pays de fabrication d’un produit au moment de l’achat. Il est également important de noter que la certification Origine France Garantie se distingue des autres mentions, auto-déclaratives, telles que « made in France », « conçu en France » ou « Fabriqué en France ». Pour 47 % des sondés, OFG est le plus exigeant des labels.

Enfin, 92 % déclarent qu’acheter français est une manière de soutenir les entreprises nationales.

Les résultats de cette étude, ainsi que les différentes propositions élaborées par le Think Tank Origine France Garantie ont été présentées aux Assises du Produire en France les 11 et 12 mars dernier à Bordeaux, notamment lors du Grand Oral de l’Elysée. Interrogés par Natacha Polony, rédactrice en chef de Marianne et Anthony Vitorino, rédacteur en chef du magazine Fait en France, tous les candidats à l’élection présidentielle, ou leurs représentants, ont été amenés à exprimer leurs positions au sujet de la réindustrialisation et de la fabrication française.