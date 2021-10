Les Français et le Made in France

Neuf Français sur 10 pensent donc que le « fabriqué en France » est un sujet important. Parmi eux, 94 % considèrent qu'acheter un produit élaboré en France est une façon de soutenir les entreprises françaises ; 93 % y trouvant le moyen de préserver l'emploi et les savoir-faire. Pour 89 % des Français, « c'est un acte utile » et 86 % « adhèrent à l'idée que c'est un acte citoyen ».

À la question posée sur l'importance accordée au pays de fabrication des produits, seuls 12 % ne s'en préoccupent nullement (ils étaient 17 % en 2011) et plus de 7 Français sur 10 déclarent « être plus vigilants à la dimension ‘‘made in France'' dans leurs actes d'achat ».

Spontanément, les Français définissent le « made in France » de manière positive. La « bonne qualité » ou les « bienfaits pour l'économie » sont prioritairement évoqués. Au global, près de 85 % de citations positives émanent des réponses spontanées des personnes interrogées. Seules 10 %, ont une opinion négative ; 6 % citant le prix comme critère négatif. Par ailleurs, 8 Français sur 10 déclarent que la sensibilisation à ce sujet par les médias a modifié leurs habitudes de consommation.

Du sentiment à l'action

Invités à énoncer les critères auxquels ils attachent le plus d'importance lors de l'achat d'un produit, près des trois quarts des personnes interrogées évoquent en premier lieu la qualité du produit (74 % de citations). Le prix n'est évoqué que dans un deuxième temps. Il constitue toutefois un critère de choix important pour près des deux tiers des personnes interrogées (65 % de citations). Et à prix équivalent, 89 % privilégient un produit made in France.

Sur leur préférence entre une marque connue et un produit fabriqué en France, 72 % des Français disent « privilégier le produit made in France dont ils ne connaissent pas la marque, plutôt qu'une marque connue qui ne fabrique pas en France ».

Tandis que la durée de vie du produit complète le podium des critères les plus importants (avec 20 % de citations au global), le pays de fabrication est mentionné en quatrième position (16 % de citations), avant la marque du fabricant qui n'arrive qu'en cinquième position (10 %).

Le comportement des entreprises devient un critère dans l'acte d'achat. Tandis que 81 % des personnes interrogées déclarent être sensibles aux comportements des entreprises (type de fabrication, conditions de travail, etc.), près de trois Français sur cinq déclarent avoir déjà boycotté les produits d'une marque ou d'une entreprise. Parmi les Français qui n'ont encore jamais boycotté d'entreprises ou de marques, 75 % se déclarent prêts à le faire.

Le secteur alimentaire en pointe

La progression du critère du pays de fabrication est de plus en plus présent dans l'esprit du consommateur, notamment dans le secteur de l'alimentation. Le pays de fabrication est un critère auquel les Français accordent une importance réelle (61 %, contre 46 % en 2011). Parmi eux, 14 % (+4 points en cinq ans) déclarent « qu'il s'agit là d'un critère de choix déterminant qu'ils prennent systématiquement en compte lorsqu'ils achètent un produit » et 41 % (+11 points en cinq ans) « qu'il s'agit d'un critère de choix important qu'ils prennent souvent en compte ».

Par ailleurs, 92 % des personnes interrogées « considèrent que l'information relative au pays de fabrication des produits devrait être obligatoire comme c'est le cas aujourd'hui sur les produits frais de l'alimentaire ».

L'enquête commandée à l'Ifop par le Crédit Agricole et MiF Expo prouve la relative méconnaissance des Français sur l'existence de produits « made in France » vendus au même prix que des produits importés, notamment les produits du quotidien : 57 % des Français ne le savent pas et 69 % ne l'ont pas constaté.