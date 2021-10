Les Français de mieux en mieux disposés envers les énergies renouvelables

La part des Français "ayant l'intention" de doter leur logement avec un équipement utilisant les énergies renouvelables a grimpé de six points par rapport à 2012, à 37 %, selon une enquête annuelle Ipsos pour le portail des installateurs d'énergies renouvelables Qualit'ENR. Ils restent 63 % à ne pas vouloir s'équiper des équipements proposés: insert ou poêle à bois, pompe à chaleur, panneaux photovoltaïques, chauffe-eau solaire, système solaire combinant chauffage et eau chaude ou encore chaudière à bois.

La part des sondés ayant déjà équipé leur logement passe elle à 40%, contre 35% en 2012 et 34% en 2011. Les équipements les plus cités sont les inserts bois (19%) qui s'intègrent dans des cheminées, devant les poêles à bois (14%) et les pompes à chaleur (11%). Dans les deux cas, les propriétaires et locataires de maisons individuelles sont nettement mieux disposés que les habitants d'appartement, selon l'enquête.

Par exemple, 60% des propriétaires d'une maison individuelle ont déjà équipé leur logement d'au moins un équipement en énergies renouvelables, contre 15 % des propriétaires d'appartement. Quant au jugement porté sur l'action du gouvernement en la matière, l'action des pouvoirs publics pour promouvoir les énergies renouvelables paraît "insuffisante" à 67 % des sondés, tandis que 23 % la trouvent "adaptée" et 10 % "excessive".