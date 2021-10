Les Français comptent sur les entreprises pour sortir de la crise

Avec la crise économique qui dure et s'amplifie, les Français jettent désormais leur dévolu sur les entreprises pour répondre à leurs préoccupations quotidiennes. «Pour une grande majorité d'entre eux, les entreprises, et surtout les plus grandes, ont les moyens d'agir et leurs attentes à leur égard sont fortes.

Le problème, c'est que selon 77 % des Français, elles ne se montrent pas suffisamment concernées par leurs sujets de préoccupations», a explique Véronique Langlois, en charge des études chez Publicis.