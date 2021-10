Les formations gratuites de Paris

Dans le cadre du Programme Départemental d’Aide à l’Emploi, peuvent bénéficier de ces formations gratuites les demandeurs d’emploi de 18 ans au moins, domiciliés à Paris pendant les six mois précédant la date d’entrée en stage pour pouvoir en bénéficier. Par ailleurs, ils ne doivent pas avoir suivi de formation financée par le Département de Paris au cours des deux dernières années. Les inscriptions se font auprès des organismes de formation référencés (voir contact). Il existe deux catégories de formation : les formations qualifiantes de longue durée et les stages « passerelles linguistiques vers l’emploi ».



Les formations qualifiantes de longue durée

Soit 700 heures maximum de formation théorique avec un stage pratique en entreprise. Elles concernent les domaines de l’informatique, de la gestion-comptabilité, du transport-logistique, de la vente-commerce-export, du secrétariat, des ressources humaines, de l’hôtellerie restauration, des services d’aide à la personne, du sanitaire et social, de la sécurité, du nettoyage… Ces formations sont destinées à des personnes de niveau V (BEP) à niveau II (Bac + 3).

La durée d’un stage est de 500 heures en moyenne, pour l’apprentissage d’un métier, auquel s’ajoute un stage pratique en entreprise de 280 heures en moyenne. Les stagiaires ne disposant d’aucune ressource peuvent percevoir une bourse mensuelle allouée par le Département de Paris, dont le montant varie en fonction de l’âge et de la situation. Les montants mensuels forfaitaires de base sont de 305 € de 18 à 20 ans, 610 € de 21 à 25 ans et 762 € à compter de 26 ans.