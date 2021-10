Les formations en alternance en légère baisse

Après deux années de baisse en 2009 et 2010, l'année 2011 avait été marquée par une reprise des entrées, notamment pour les contrats de professionnalisation. Très sensibles à la conjoncture, ces contrats plus courts que ceux des apprentis ont directement pâti de la nouvelle dégradation de l'emploi (+10% du nombre de chômeurs sans activité en 2012).



Entre janvier et décembre 2012, 456 052 contrats ont été enregistrés, soit 12 000 de moins qu'en 2011. La Direction statistique du ministère (Dares) dénombrait précisément 297 768 nouveaux contrats d'apprentissage et 158 284 engagements de professionnalisation dans la France entière.

Pour la seule métropole, la tendance est identique: 294 276 nouveaux contrats d'apprentissage et 154 559 de professionnalisation, soit 448 835 au total, environ 10 000 de moins qu'en 2011.



En ajoutant les contrats signés antérieurement et toujours en cours, l'administration recensait 433 000 apprentis en métropole fin 2012. L'objectif du ministre délégué à la Formation Thierry Repentin est d'atteindre 500 000 apprentis en 2017.



Au total, avec la professionnalisation, la Dares décomptait 616 000 jeunes dans une formation en alternance en métropole (les données en stock pour la France entière ne sont pas disponibles), après 621 000 en 2011.



Pour accroître le nombre d'apprentis, M. Repentin mise notamment sur une réforme de la taxe d'apprentissage afin de rationaliser à la fois la collecte et l'affectation du produit de cette taxe obligatoire prélevée sur les entreprises.