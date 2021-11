Les finalistes de la 30e édition des Trophées de l’INPI dévoilés

L’événement récompense les entreprises qui ont fait de l’innovation un pilier de leur croissance en menant une politique de propriété industrielle volontaire et cohérente. Parmi les anciens lauréats, Fermob, entreprise de design de mobilier d’extérieur, Nuxe, la marque de cosmétiques rendue célèbre par son Huile Prodigieuse ou encore Moustache Bikes, le leader français des vélos électriques.

L’innovation est au cœur du trophée, qui se réinvente cette année, afin d'élire PME et start-ups dans les cinq catégories de l’événement : Export, Industrie, Innovation responsable, Recherche partenariale, Start-up.

Jury d’experts pour élire les lauréats

Tout au long de l’année, les chargés d’affaires en propriété industrielle de l’INPI, présents en région, partent à la rencontre des entreprises afin de repérer celles susceptibles de concourir. D’abord sélectionnées sur dossier puis par un jury interne, trois entreprises finalistes sont finalement nommées par catégorie.

Le trophée place donc 15 finalistes en compétition, départagés lors de la finale par un jury d’experts, sous la présidence d’Hélène Szule cette année. Cette dernière est la fondatrice de Tech Sub, un groupe spécialisé dans le développement de nouvelles techniques de travaux subaquatiques autour du métier de scaphandrier, également lauréate des Trophées INPI en 2008.

“L’innovation est un processus vital, comme dans le monde vivant” Hélène Szule, présidente du jury.



Le reste du jury se compose de membres cinq étoiles, allant de Pascal Faure, directeur général de l’INPI, aux professionnels de la CCI France, de la BPI, passant par les dirigeants d’associations... Tous se réuniront le 25 novembre, afin de choisir les lauréats de la 30e édition du trophée.

L’innovation au cœur des préoccupations

La compétition est rude, les idées sont multiples et les projets différent. Pourtant, tous placent l’innovation au cœur de leurs préoccupations. Crossject, catégorie Export, révolutionne l’auto-injection en y enlevant les aiguilles, ISORG, catégorie Industrie, se spécialise dans les capteurs d’empreintes digitales. Dans la catégorie Innovation responsable, HOFFMAN GREEN intrigue. L’entreprise produit et commercialise des ciments à très basse empreinte carbone, en moyenne six fois moins polluants que le ciment traditionnel.

LACTIPS, catégorie Recherche Partenariale, surprend également, elle fabrique en effet des bioplastiques biodégradables et hydrosolubles à partir d’une protéine de lait, la caséine. Dans la catégorie Start-up, ARCHEON se penche sur le cas des secours et développe pour eux des modules d’intelligence artificielle avec des dispositifs médicaux basés sur des technologies combinant portabilité, ergonomie et simplicité d’utilisation. Le but ? Aider les secouristes à prodiguer des soins en toutes circonstances.

Deux start-ups franciliennes finalistes

En Île-de-France, c’est ENERGYSQUARE, start-up créée à Saint-Mandé en 2015, qui est sélectionnée dans la catégorie Start-up. Elle commercialise un “pad”, cette surface de chargement pour les appareils électroniques, sans câbles. Une recharge sans fil plus efficace, qui intéresse déjà Lenovo, géant chinois de l’informatique, et qui a d’ailleurs noué un partenariat avec la start-up.

Dans la même catégorie, EXTRALAB est aussi en compétition pour le trophée. La start-up parisienne développe des laboratoires connectés pour contrôler la qualité de l’eau. Elle conçoit ainsi des stations de contrôles mobiles qui collectent et comparent en temps réel les données récoltées sur plusieurs analyses. Les innovations foisonnent, elles infiltrent de nombreuses entreprises, indifféremment de leur domaine d’activité. Il reste encore à savoir quel finaliste deviendra lauréat de sa catégorie respective le 25 novembre prochain.