Les fermes de Gally à Saint-Denis

Située dans une zone urbaine dense et urbanisée, à 500 mètres du métro St-Denis Université (ligne 13), la ferme urbaine de St Denis va produire, entre autres, des variétés locales anciennes comme les choux de St-Denis, les oignons blancs de Paris, les laitues d'Aubervilliers, ou encore des productions en lien avec les habitudes de consommation des communautés avoisinantes comme le maïs doux, expérimenté récemment.

La ferme urbaine de St-Denis, ancienne dépendance de l'abbaye, proposera également des animations aux enfants, aux écoles et aux adultes autour des productions locales (initiation aux jardins potagers) et des activités de la ferme : découverte des animaux, fabrication de pain, de jus de pommes, de beurre, atelier nature, etc.

Le site sera ouvert aux entreprises locales qui pourront y organiser des réunions, des séminaires et des animations de team building.

Le volet formation n'est pas oublié. La ferme urbaine va servir de lieu d'apprentissage pour les jeunes de la ville et d'ailleurs, désireux d'apprendre un métier lié au maraîchage, à l'arboriculture et aux paysages et susceptibles par la suite, éventuellement, de travailler pour l'entreprise.

Des fermes inscrites dans l'histoire de la ville

En 1860, la plaine St-Denis, dénommée “la plaine des vertus”, fournissait plus de la moitié des légumes de la capitale. Les maraîchers étaient les dépositaires de techniques ancestrales de cultures sur couches chaudes et de permaculture, pratiquées encore aujourd'hui. Longtemps exploitée par la famille Kersanté, la ferme produisait, dans les années 1970, jusqu'à 500 000 salades par an et employait plus de quarante personnes.

Il reste encore de nombreuses traces et outils de cette époque que les visiteurs pourront découvrir dans une exposition permanente dédiée au patrimoine maraîcher. Cette exposition est réalisée grâce au travail d'inventaire et de conservation du service du patrimoine de la ville de la Courneuve. Elle sera complétée par un espace dédié aux innovations françaises en matière d'agriculture urbaine (modules d'hydroponie, d'aquaponie).