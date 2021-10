Les femmes, l'atout charme de la justice

Dans les caves voûtées de l'Hôtel de la Porte, le Musée du barreau de Paris a décidé de révéler les rapports complexes entre les femmes et la justice. Devant un parterre des plus prestigieux (le procureur de Paris, François Molins, Maîtres Corinne Lepage, Gisèle Halimi ou encore Eva Jolie, qui a rejoint le barreau l'an dernier), Emmanuel Pierrat, avocat et conservateur du musée, a présenté cette exposition de chic, de choc et de charme consacrée aux femmes qu'elles soient avocates, magistrates ou accusées.

Ces dames passent à la barre

Remettre les choses en perspective et dans un contexte historique était visiblement utile tant les femmes et la justice ont un rapport pour le moins chaotique. Jusqu'au début du XXe siècle, les femmes en justice n'étaient que dans le box des accusés. Les avocates sont mises aussi à l'honneur, « elles ont beaucoup combattu pour accéder à ce titre, comme le rappelle Emmanuel Pierrat, à cette possibilité de prêter serment alors qu'elles n'avaient pas le droit de voter ou d'être jurée citoyen dans une cour d'assises. » Les femmes accèdent au barreau en 1900, et à la magistrature uniquement en 1946.

Jeanne Chauvin a ouvert la voie, et la femme plaida

Doctorante en droit, la jeune femme a eu l'idée d'assigner le barreau de Paris pour discrimination. À la suite de ces pressions féministes, « le sexe faible » a pu accéder pleinement au barreau et à la plaidoirie, n'en déplaise à ces messieurs. Ce combat a donc ouvert le chemin à de grandes avocates comme Dominique de la Garanderie, première bâtonnière, Christiane Féral-Schuhl, ou encore Dominique Attias, actuelle vice-bâtonnière et marraine de cette exposition.

Les femmes magistrates ne sont pas en reste, le conservateur du musée saluant Simone Rozes, première présidente de la Cour de cassation de 1984 à 1988, qui a prêté beaucoup de documents précieux pour cette exposition. Ou encore Eva Joly, connue pour avoir instruit des dossiers politico-financiers médiatisés comme l'affaire Bernard Tapie ou Elf.

Dans le box des accusées

Pour les commissaires de l'exposition, il était « nécessaire de raconter le destin de Thérèse Humbert, de Marie-Antoinette, de Charlotte Corday, de Simone Weber, Marie Besnard, et plus récemment de Florence Rey ». Comme il était incontournable de retracer les grands procès qui ont fait les choux gras de la presse : Violette Nozières, le scandale Stavisky, l'affaire Henriette Caillaux, épouse du ministre des Finances qui a abattu le directeur du Figaro, ou encore Marguerite Steinheil, maîtresse du président de la République Félix Faure, présente au moment de sa mort, puis accusée, quelques années plus tard, d'un double parricide.

Les histoires sont nombreuses et la documentation, très riche, met en lumière ces procès logés dans l'inconscient collectif et qui réjouissent à nouveau notre curiosité. Les femmes sont surprenantes et il n'était que justice de leur rendre hommage.