Les exportations ont retrouvé 99 % de leur niveau d’avant-crise

« Une dynamique positive est à l’œuvre », affirme le ministre délégué en charge du Commerce extérieur et de l’attractivité, Franck Riester. En effet, la balance des services enregistre un excédent record de 36,2 milliards d’euros et la balance des revenus connaît une nette amélioration avec un excédent de 10,9 milliards d’euros, notant un rebond des échanges en 2021 pour la France.

-84,7 milliards d’euros sur les échanges de biens

Seule ombre au tableau, le solde des échanges de biens, qui chute énormément : -84,7 milliards d’euros selon les douanes. « Le solde des échanges de biens se dégrade sous l’effet de la hausse du prix de l’énergie et de la forte reprise économique”, justifie Franck Riester. En effet, la hausse de la facture énergétique en 2021 coûte cher : elle s’est alourdie de 17,9 milliards d’euros en quelques mois. En la comparant cependant avec les augmentations de la balance des services et de celle des revenus, le solde des échanges de biens a finalement peu d’impact sur la balance courante, qui se rapproche à nouveau de son équilibre à -0,9 % du produit intérieur brut (PIB).

L’amélioration se remarque aussi dans de nombreux domaines. La grande majorité des secteurs touchés par la crise ont réussi à dépasser leurs performances à l’export de 2019, laissant cette période difficile derrière eux. Les exportations dans ces secteurs ont retrouvé 99 % de leur niveau d’avant crise, voire bien plus. Le secteur de la chimie et des parfums a retrouvé 111 % de son niveau d’avant crise, à l’image du luxe, à hauteur de 105 %, et de l’agroalimentaire ou du textile, 109 % pour chacun. Les exportations aéronautiques et automobiles peinent plus, en conservant tout de même 90 % du niveau de 2019.

“La conquête de l’international est lancée”

Pour la deuxième fois depuis 2012, la contribution du commerce extérieur à la croissance est positive, apportant +0,2 point au PIB de 2021. Les échanges de biens avec les régions du monde augmentent également, avec +3 % d’échanges. Une opportunité que la France saisit d’autant plus avec le contexte de sa présidence au Conseil de l’Union européenne. « Notre stratégie est claire : poursuivre notre politique de compétitivité, accélérer la réindustrialisation, mettre en œuvre une politique commerciale plus durable et plus ferme, continuer à accompagner nos PME et ETI à l’international, pour construire la balance commerciale de demain », explique Franck Riester.

La stratégie de réindustrialisation française donne ainsi ses premiers résultats. La France, championne d’Europe en 2020 pour son accueil des projets d’investissement étrangers, a créé 140 000 emplois industriels en 2021. Le plan France Relance commence aussi à porter ses fruits, centrant le développement à l’international dans ses priorités. Entre autres, les mesures adoptées concernent le chèque relance export, qui prend en charge une partie des dépenses de prospection, le chèque relance Volontariat international en entreprise (VIE) et les crédits de l’assurance prospection et de l’assurance prospection accompagnement, renforcés à hauteur de 139 milliards d’euros.

La dynamique de l’exportation des biens français n’est plus à prouver, la France tend à se faire une place de plus en plus imposante sur la scène européenne et internationale et le prouve une fois de plus en dépassant le nombre avant crise d’entreprises exportatrices sur son sol, inscrivant presque 8 000 entreprises supplémentaires en ce sens.