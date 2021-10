Les exportations françaises augmentent en 2012

L'aéronautique est le plus important excédent avec un record de 20 milliards d'euros. Suit le secteur des produits agroalimentaires dont le solde positif est de 11,5 milliards, selon le ministère du Commerce extérieur.



La pharmacie, un des avantages compétitifs de l'Hexagone, a vu ses exportations bondir de 13% à 28,8 milliards d'euros après une chute de 6,6% en 2011, et dégage un excédent de 3 milliards d'euros.



Les produits chimiques, parfums et cosmétiques ont consolidé leur solde positif (7,7 milliards contrer 7,3 milliards en 2011). Les autres secteurs ont eu tendance à se maintenir à l'exception de l'automobile dont les exportations ont reculé de 5%, à 39,4 milliards d'euros face à des importations de 43 milliards.



Le textile, habillement, cuir et chaussures, a quelque peu réduit son déficit, à 11,37 milliards d'euros contre 12,4 milliards en 2011.



L'Union européenne est restée le principal marché de la France qui y a expédié 59% de ses exportations, contre 61% en 2011. Pour la troisième année consécutive, l'Asie a été la destination en plus forte croissance, avec une progression de 13% des exportations à 55,64 milliards pour un solde négatif de 25,2 milliards.



Les exportations françaises vers le continent américain ont également fortement augmenté (+11,5%). Le nombre d'entreprises exportatrices s'est élevé à 119 000 l'an dernier, contre 116 000 en 2011, une progression qui rompt avec dix années de tendance à la dégradation.