Les experts du E-Commerce se réunissent Porte de Versailles

Le choix du rapprochement des salons e-commerce et Stratégies clients n’a pas été fait de manière aléatoire. En effet, cela permet de mettre en évidence les synergies possibles entre ces deux secteurs d’activités et d'aider ainsi les entreprises à envisager leurs relations clients d’une façon globale, à les gérer dans leurs ensembles.



Des conférences sur les innovations et les opportunités dans le secteur sont prévues : "2013, l'année du référencement éthique !", "L’expérience utilisateur : levier majeur de différenciation" ou encore "E-commerce Btob : faut-il aller sur les medias sociaux ?".



Une conférence sur le thème de la révolution du "retailomnical" sera aussi proposée. Plusieurs questions seront abordées : Les pure-players vont-ils disparaître ? Quelle stratégie adopter pour perdurer ? Comment le on line et le e-marketing boostent la vente en magasin ? Comment les modèles évoluent-ils ?

Informations et inscriptions sur www.b-ecommerce.fr