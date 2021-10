Les experts-comptables nouent un partenariat avec WikiPME

Lancée en septembre 2014, la communauté digitale WikiPME met en lien les entrepreneurs entre eux et avec ceux qui pourront répondre à leurs questions au quotidien. Simplifier la vie des entrepreneurs (TPE/PME) pour les aider à se recentrer sur leurs principales missions et créer une communauté solidaire qui profite d’avantages dédiés et géolocalisés en temps réel, voilà l’objectif de cette plateforme.

Pour l’Ordre des experts-comptables, ce site est non seulement un levier supplémentaire pour diffuser des contenus sur les différentes missions de l’institution mais aussi une manière de démontrer aux entrepreneurs les avantages à faire appel à la profession.

En tant que partenaire privilégié de WikiPME, le Conseil supérieur apportera des éléments d’informations techniques sur des questions comptables, fiscales, sociales ou encore entrepreneuriales.

Chaque expert-comptable est invité à s’inscrire sur le site afin d’interagir au mieux avec les entrepreneurs.

Ce partenariat a un aussi pour objectif de lutter contre l’exercice illégal de la profession.