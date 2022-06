Les experts-comptables mettent l’innovation à l’honneur

C’est au sein de la très connue salle du Grand Rex à Paris que leConseil national de l’Ordre des experts-comptables (CNOEC)a donné rendez-vous à toute la profession. Une journée dédiée à l’innovation de l’écosystème comptable, dont la matinée était consacrée à un cycle de conférences techniques, modérée par le journaliste Gaby Olmeta. La première avait pour thème les outils fiscaux qui accompagnent les startups, à laquelle sont intervenus des représentants de la Direction générale des Finances publiques et du CNOEC. Les deux dernières conférences se sont respectivement intéressées à l’optimisation des financements des startups et à la maîtrise des outils juridiques spécifiques aux ces dernières, en présence d’experts-comptables et commissaires aux comptes ainsi que d’avocats.

La matinée s’est clôturée par un focus mené par l’expert-comptable Guillaume Proust sur les soft skills et par quelques mots de Lionel Canesi, président du CNOEC, sur les enjeux que représente l’innovation pour l’expert-comptable de demain. « Chaque expert-comptable de France doit être en capacité d’accompagner les startups, être capable de discuter avec ces clients. Il est important que notre profession soit au cœur de l’innovation, au cœur du digital », a-t-il exprimé.

© AP - Guillaume Proust

Trois axes d’action autour de l’innovation

Lionel Canesi a ensuite détaillé les trois sujets essentiels pour l’avenir de la profession comptable sur lesquelles celle-ci travaille ardemment, le premier étant la facture électronique. Le sujet est essentiel puisqu’il est primordial que l’expert-comptable détienne cette facture électronique, et donc la comptabilité. Des annonces fortes devraient d’ailleurs voir le jour à la rentrée de septembre, selon le président du CNOEC. Autre sujet majeur, la data, qui oblige les experts-comptables à progressivement se transformer en « interprètes de flux numériques » et qui leur demande d’avoir des outils spécifiques, que le Conseil national prépare et devrait dévoiler le 14 juin prochain. Les startups sont le troisième enjeu dont s’empare la profession, notamment via Drakarys, la 1ère société d’investissement de la profession comptable, qui a récemment investi dans deux nouvelles pépites, une RHtech et une legaltech.

L’après-midi, 17 startups ont été invitées à « pitcher » leur solution sur scène, dans le cadre du « Start-up Tour » organisé par Drakarys. Elles ont ensuite été notées par le public puisque l’objectif est que les actionnaires de la société et les professionnels puissent choisir les startups qui formeront le fonds d’investissement de la profession.