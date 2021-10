Les experts-comptables en entreprise sont prêts à appareiller

L'objectif de l'ECE est de rapprocher les experts-comptables et les titulaires du diplôme d'expertise-comptable (DEC) en entreprise, enseignants ou fonctionnaires pour gagner en nombre et en visibilité. Et ce vent favorable facilitera les passerelles entre exercice indépendant et salarié.

Une vision partagée

Notre vision est que, une fois diplômés, les experts-comptables stagiaires et mémorialistes maintiennent leur lien avec l'Ordre des experts-comptables. L'inscription au Tableau de l'Ordre des experts-comptables en entreprise concrétise cette vision que nous partageons avec les instances.

Nos voiles, ce sont nos valeurs communes qui en constituent les fibres, et notre figure de proue est notre intégrité, notre ténacité et notre expertise, sanctionnées par un diplôme d'Etat de haut niveau.

ECE est l'une des composantes, aux côtés de l'Ordre des experts-comptables, permettant la représentation des diplômés d'expertise comptable. Indépendant de tout mandat syndical ou politique, la mission d'ECE est de représenter ses membres au cœur de la gouvernance des entreprises, de l'administration et de l'enseignement. Qu'ils soient salariés, associés, administrateurs ou bénévoles, nos membres donnent du sens à leur évolution professionnelle en participant activement à la vie associative d'ECE.

Ce qui comptera, c'est ce que nous ferons ensemble

Une des marques distinctives de la profession comptable est qu'elle assume la responsabilité d'agir dans l'intérêt général. La famille des experts-comptables s'agrandira progressivement. Au-delà des textes, ce qui comptera, c'est ce que nous ferons ensemble.

La mobilisation de la diversité des horizons, des profils et des compétences est l'objectif central du développement d'ECE. L'institut apporte un soutien et accompagne au quotidien ses 12 représentants en région pour développer encore plus son ancrage aux côtés des Conseils régionaux.

En parallèle, des membres d'ECE développent des initiatives autour de leurs centres intérêts auxquelles les autres membres peuvent s'associer à tout moment : mécénat, innovation/uberisation, talents, relations internationales, enseignement/recherche, formation, digital…

ECE est prêt à appareiller avec une longueur d'avance

Dans ce contexte, ECE, amarré au Conseil supérieur, où il domicilié, est prêt à appareiller avec une longueur d'avance :

• nos membres profitent depuis 2016 de l'offre du Conseil supérieur (accès à ses publications, formations, clubs, congrès et autres manifestions) et de l'Expertpass (la carte d'identité numérique des experts-comptables);

• les Conseils régionaux de Paris IDF, Centre-Val de Loire, Normandie, Pays de Loire et Montpellier l'ont déclinée avec des offres complémentaires ;

• ECE s'appuie aussi sur le cabinet Hays qui alimente un flux d'offres spécifiques, et utilise des outils tels que la plateforme Hubemploi.fr et le groupe LinkedIn ECE

Dans le cadre de ces partenariats, nos membres bénéficient déjà de nombreux avantages réservés aux experts-comptables.

C'est pourquoi ECE peut se consacrer à des sujets sectoriels ou d'intérêt général, et n'organise pas de conférences techniques. En effet, ces thèmes sont traités par l'Ordre. ECE incite aussi ses membres à se tourner vers les associations professionnelles qui relèvent de leur métier, telles que la DFCG, l'APDC ou l'IFACI…

Parallèlement à la quinzaine de rendez-vous annuels qui nous permettent de nous rassembler, nous mettons le cap sur la formation continue, en nous appuyant, ici aussi, sur l'Ordre des experts-comptables.

Bon vent à toute la profession comptable !